Власти Сеуты оценили число оставшихся в городе нелегальных мигрантов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Не менее 3 тысяч мигрантов остаются в испанском автономном городе Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч нелегалов, заявил глава городской администрации Хуан Хесус Вивас.