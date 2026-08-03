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Власти Сеуты оценили число оставшихся в городе нелегальных мигрантов - РИА Новости, 03.08.2026
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13:47 03.08.2026
Власти Сеуты оценили число оставшихся в городе нелегальных мигрантов

Глава Сеуты Вивас: в городе остаются от трёх до пяти тысяч нелегальных мигрантов

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанский город Сеута прорвались десятки тысяч нелегальных мигрантов.
  • По заявлению главы городской администрации Хуана Хесуса Виваса, территориальная целостность Испании была нарушена прорывом 80 тысяч человек.
  • В городе осталось от 3 тысяч до 5 тысяч мигрантов, что сопоставимо с общим населением Сеуты.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Не менее 3 тысяч мигрантов остаются в испанском автономном городе Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч нелегалов, заявил глава городской администрации Хуан Хесус Вивас.
«
"Территориальная целостность Испании была нарушена прорывом 80 тысяч человек… через четыре дня в городе осталось от 3 тысяч до 5 тысяч мигрантов", - приводит агентство Europa Press выступление главы города в прямом эфире телеканала Telecinco.
Он добавил, что число прибывших мигрантов сопоставимо с общим населением города.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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В миреСеутаИспанияСеверная АфрикаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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