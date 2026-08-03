СМИ: в Сеуте оборудовали временный морг после наплыва мигрантов из Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти испанского анклава Сеута оборудовали временный морг для тел мигрантов из Марокко, погибших при попытке прорваться через границу.
- Среди погибших много подростков.
- В городе работают около трех тысяч силовиков и военных для обеспечения безопасности.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти испанского анклава Сеута оборудовали временный морг для тел мигрантов из Марокко, погибших при попытке прорваться через границу, пишет газета Pais.
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"Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела", — говорится в публикации.
По сведениям издания, среди погибших много подростков. В городе работают около трех тысяч силовиков и военных, которые обеспечивают безопасность, а сотрудники Гражданской гвардии продолжают поиски и опознание тел.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. На прошлой неделе он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Сообщалось, что за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек, но большая часть из них вернулась на родину. При этом погибли не менее 90 человек.