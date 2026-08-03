СМИ: в Сеуте оборудовали временный морг после наплыва мигрантов из Марокко

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти испанского анклава Сеута оборудовали временный морг для тел мигрантов из Марокко, погибших при попытке прорваться через границу, пишет газета Pais.

По сведениям издания, среди погибших много подростков. В городе работают около трех тысяч силовиков и военных, которые обеспечивают безопасность, а сотрудники Гражданской гвардии продолжают поиски и опознание тел.