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Центр временного размещения в Сеуте начал принимать мигрантов сверх нормы - РИА Новости, 03.08.2026
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02:32 03.08.2026 (обновлено: 02:36 03.08.2026)
Центр временного размещения в Сеуте начал принимать мигрантов сверх нормы

Более 700 человек находятся в центре временного размещения мигрантов в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре временного размещения мигрантов в испанской Сеуте, рассчитанном на 512 мест, находятся более 700 человек.
  • Около тысячи людей пытаются попасть в центр, но из-за переполненности он практически не может принимать новых людей.
СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Более 700 человек находятся в центре временного размещения мигрантов (CETI) в испанской Сеуте, рассчитанном на 512 мест, сообщил РИА Новости находящийся на месте сотрудник гражданской гвардии.
"Центр рассчитан на 512 мест, но сейчас здесь находятся более 700 человек. Еще около тысячи людей снаружи пытаются туда попасть", - рассказал собеседник агентства.
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Из-за сложившейся ситуации центр практически не может принимать новых людей. Мигранты, которым не хватило мест, остаются за пределами комплекса и ожидают, пока их пустят внутрь. Центр временного пребывания предназначен для первичного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, Гражданской гвардии и Вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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