Центр временного размещения в Сеуте начал принимать мигрантов сверх нормы

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре временного размещения мигрантов в испанской Сеуте, рассчитанном на 512 мест, находятся более 700 человек.

Около тысячи людей пытаются попасть в центр, но из-за переполненности он практически не может принимать новых людей.

СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Более 700 человек находятся в центре временного размещения мигрантов (CETI) в испанской Сеуте, рассчитанном на 512 мест, сообщил РИА Новости находящийся на месте сотрудник гражданской гвардии.

"Центр рассчитан на 512 мест, но сейчас здесь находятся более 700 человек. Еще около тысячи людей снаружи пытаются туда попасть", - рассказал собеседник агентства.

Из-за сложившейся ситуации центр практически не может принимать новых людей. Мигранты, которым не хватило мест, остаются за пределами комплекса и ожидают, пока их пустят внутрь. Центр временного пребывания предназначен для первичного размещения мигрантов и просителей убежища, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, Гражданской гвардии и Вооруженных сил.