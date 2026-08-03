Испанские военные раздают питьевую воду мигрантам в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанские военнослужащие раздают питьевую воду мигрантам у центра временного размещения в Сеуте.

Раздача воды проходит под контролем полиции, следящей за порядком.

Мигранты выглядят уставшими и истощенными, многие из них уже несколько дней находятся под открытым небом.

СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Испанские военнослужащие раздают питьевую воду сотням мигрантов, собравшимся у центра временного размещения (CETI) в автономном городе Сеута, передает корреспондент РИА Новости.

Появление военных с запасами воды люди встречают радостными возгласами и аплодисментами. Полученную воду они делят между собой, разливая ее по бутылкам небольшими порциями. Раздача проходит под контролем сотрудников полиции, которые следят за порядком возле центра и не позволяют большим группам одновременно приближаться к его входу.

Многие выглядят крайне уставшими и истощенными: они уже несколько дней находятся под открытым небом, практически не имеют возможности нормально спать и вынуждены экономить оставшиеся запасы воды.

Мигранты небольшими группами сидят и лежат на земле возле дороги, на прилегающих к центру склонах и в тени редких деревьев. Часть из них почти не покидает своего места, стараясь сохранить силы, пока ожидает возможности попасть внутрь. Оставшихся без собственных запасов мигрантов едой и водой обеспечивают военные, местные жители и волонтеры.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.