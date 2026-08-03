Рейтинг@Mail.ru
Испанские военные раздают питьевую воду мигрантам в Сеуте - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 03.08.2026 (обновлено: 11:58 03.08.2026)
Испанские военные раздают питьевую воду мигрантам в Сеуте

Испанские военные раздают питьевую воду сотням мигрантов в Сеуте

© AP Photo / Antonio SempereИспанские военные раздают воду мигрантам в Сеуте
Испанские военные раздают воду мигрантам в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Испанские военные раздают воду мигрантам в Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанские военнослужащие раздают питьевую воду мигрантам у центра временного размещения в Сеуте.
  • Раздача воды проходит под контролем полиции, следящей за порядком.
  • Мигранты выглядят уставшими и истощенными, многие из них уже несколько дней находятся под открытым небом.
СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Испанские военнослужащие раздают питьевую воду сотням мигрантов, собравшимся у центра временного размещения (CETI) в автономном городе Сеута, передает корреспондент РИА Новости.
Появление военных с запасами воды люди встречают радостными возгласами и аплодисментами. Полученную воду они делят между собой, разливая ее по бутылкам небольшими порциями. Раздача проходит под контролем сотрудников полиции, которые следят за порядком возле центра и не позволяют большим группам одновременно приближаться к его входу.
Кадры из Сеуты, где военные продолжают искать прячущихся мигрантов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 90
2 августа, 11:30
Многие выглядят крайне уставшими и истощенными: они уже несколько дней находятся под открытым небом, практически не имеют возможности нормально спать и вынуждены экономить оставшиеся запасы воды.
Мигранты небольшими группами сидят и лежат на земле возле дороги, на прилегающих к центру склонах и в тени редких деревьев. Часть из них почти не покидает своего места, стараясь сохранить силы, пока ожидает возможности попасть внутрь. Оставшихся без собственных запасов мигрантов едой и водой обеспечивают военные, местные жители и волонтеры.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Сеуте жители разрываются между желанием помочь мигрантам и страхом
2 августа, 18:00
 
В миреСеутаСеверная АфрикаМароккоНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала