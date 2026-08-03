СМИ: Умерова планируют назначить главой службы внешней разведки Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Секретаря СНБО Украины Рустема Умерова планируют назначить главой службы внешней разведки.

До июля 2025 года он занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова планируют назначить на должность главы службы внешней разведки, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.

Украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в офисе Зеленского в конце июля сообщало, что Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в США. Главной причиной рассмотрения на должность был назван большой опыт в переговорной деятельности и контактах с западными партнерами Украины.

Разговоры о новой должности Умерова появились на фоне того, что Зеленский предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря СНБО.

Умеров до июля 2025 года занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.