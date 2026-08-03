СМИ: Умерова планируют назначить главой службы внешней разведки Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретаря СНБО Украины Рустема Умерова планируют назначить главой службы внешней разведки.
- До июля 2025 года он занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова планируют назначить на должность главы службы внешней разведки, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Владимира Зеленского.
"Секретаря СНБО Рустема Умерова планируют назначить главой службы внешней разведки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Украинское издание Liga.net со ссылкой на источники в офисе Зеленского в конце июля сообщало, что Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в США. Главной причиной рассмотрения на должность был назван большой опыт в переговорной деятельности и контактах с западными партнерами Украины.
Разговоры о новой должности Умерова появились на фоне того, что Зеленский предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко должность секретаря СНБО.
Умеров до июля 2025 года занимал должность главы минобороны Украины, а 18 июля 2025 года был назначен главой СНБО.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Издание "Украинская правда" 1 мая опубликовало часть "пленок Миндича": согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.