Эксперты предложили изменить правила блокировки банковских счетов

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты считают необходимым пересмотреть правила блокировок банковских счетов, в частности разработать единые рекомендации для внесения физлиц в базу дропперов.

Эксперты предлагают маркировать решения по блокировкам, принятые с участием искусственного интеллекта, и перейти от логики "сначала полная блокировка — потом разбирательство" к логике минимально достаточного ограничения.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В России стоит пересмотреть правила блокировок банковских счетов, в частности необходимы единые рекомендации для внесения физлиц в базу дропперов, а также маркировка принятых ИИ решений о приостановке операций, считают эксперты аналитического агентства "ПрессИндекс" и Независимого профсоюза "Новый труд" (НПНТ).

Они подготовили исследование "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" (есть у РИА Новости), в котором указали на "болезненную" проблему блокировки карт, счетов и переводов. По их данным, за последние два года зафиксировано 81,2 тысячи общений о блокировке счетов, карт и переводов. При этом их число выросло с 27,7 тысячи в июне 2024 – мае 2025 года до 53,5 тысячи в июне 2025 – мае 2026 года.

"НПНТ подготовил предложения для совершенствования правового поля в части банковского обслуживания физлиц, ИП и самозанятых. Среди них: разработать методические рекомендации для банков и финансовых организаций по ключевым проблемным аспектам оценки рисков согласно ФЗ №161 ("черный список" дропперов - ред.) в отношении физических лиц и самозанятых", - говорится в исследовании.

Эксперты считают, что клиент должен видеть, находится ли он в "базе дропперов" по 161-ФЗ, какой банк инициировал внесение, когда подано заявление на исключение, каков срок рассмотрения и что именно нужно исправить.

Кроме того, сейчас банки автоматически считают неблагонадежными клиентов, которые работают с компаниями с повышенными рисками. Однако в ряде отраслей такая работа является вынужденной, подчеркивают аналитики и предлагают выводить из-под подозрения самозанятых и ИП, которые попадают под этот критерий.

"Профсоюз предлагает перейти от логики "сначала полная блокировка - потом разбирательство" к логике минимально достаточного ограничения. Если сомнение вызывает одна операция, должна останавливаться прежде всего эта операция, а не вся финансовая жизнь человека. Для самозанятых и ИП, работающих легально и готовых подтвердить доход чеками НПД, договорами, актами, платформенными выписками и налоговыми документами, должен действовать ускоренный порядок рассмотрения", - пишут они.