"Россияне — не главные жертвы": раскрыта правда об украинских мошенниках

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Захар Андреев. На работу заманивают обманом, неудачливым сотрудникам платят копейки, а удачливых держат в рабстве. Таковы реалии украинских кол-центров, из-за которых страдают далеко не только россияне, но и жители трех десятков других стран. Как устроен мрачный бизнес — в материале РИА Новости.

Работают почти открыто

доклад , в котором подробно рассмотрела работу мошеннических кол-центров (“офисов”) на постсоветском пространстве. Особое внимание уделили Украине. Базирующаяся в Женеве организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) выпустила, в котором подробно рассмотрела работу мошеннических кол-центров (“офисов”) на постсоветском пространстве. Особое внимание уделили Украине.

“Традиционными" центрами мошенничества авторы называют Днепропетровск и Киев, однако теперь, по их словам, кол-центры работают во всех регионах страны.

По приблизительным оценкам, преступная деятельность приносит мошенникам в совокупности около одного миллиарда долларов в месяц. В зависимости от размера один "офис" генерирует прибыль в один-три миллиона долларов в месяц.

Согласно исследованию GI-TOC, рынок сильно консолидирован: большинство кол-центров принадлежат нескольким ОПГ. Одна из них — “Химпром”, известная также распространением наркотиков. С "офисами", по данным СМИ, связан и бизнесмен Вадим Ермолаев, которого гражданка Украины недавно взорвала в Монако.

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако © Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

В “офисах” работают десятки человек. В крупнейших — до 300 сотрудников. Помещения арендуют в обычных деловых центрах. Например, в Соломенском районе Киева в радиусе километра найдены шесть таких помещений. Одно из них исследователи вычислили по видео в TikTok — аренда площадки на 60 мест обходилась в 12 тысяч долларов в месяц.

Внутри действует жесткая система безопасности: камеры, пропускные системы, охрана, полиграф для проверки новых людей, шифрование дисков и контроль IP-адресов. У сотрудников иногда забирают телефоны, а пароли могут достигать 20-30 символов.

Обманчивая легкость

Вербовка ведется в основном через соцсети и сайты вакансий под видом легальной работы. Целевая аудитория — молодежь от 14 до 28 лет. Одному из собеседников предложили такую работу в 15, и на следующий день он привел с собой еще пятерых подростков — старшие знакомые убедили их в легком заработке.

Молодых людей вербуют, обещая высокий заработок. На поверку оказывается, что базовая зарплата — без заманчивых, но труднодостижимых бонусов — совсем не такая впечатляющая. Одной из работниц обещали доход в тысячу долларов в месяц, в итоге она получила около двухсот. Бывает и меньше. В результате многие уходят.

Успешные мошенники могут зарабатывать действительно много — называют цифры в четыре тысячи долларов в неделю. Но таким "операторам" уволиться гораздо сложнее — их заставляют остаться угрозами, шантажом и насилием. Известны случаи жестокого избиения.

В центрах действует строгая иерархия: "холодники" массово обзванивают потенциальных "клиентов", а при появлении интереса подключают более опытных "клоузеров". Их задача — довести цель до перевода денег, установки удаленного доступа или передачи банковских данных.

© Петровка, 38/MAX Полицейские пресекли работу технического узла для передачи голосового трафика, который использовали телефонные мошенники в центре Москвы © Петровка, 38/MAX Полицейские пресекли работу технического узла для передачи голосового трафика, который использовали телефонные мошенники в центре Москвы

Украинский кол-центр с 25-30 операторами, ориентированный на российских граждан, ежедневно генерировал выручку как минимум в 500 тысяч рублей. В среднем каждый сотрудник обзванивал 200-300 человек: треть соглашалась на разговор, но до реального перевода денег доходило примерно в семи случаях.

Общее количество кол-центров в 2023-м оценивалось в одну-две тысячи. Часть затем закрыли в результате рейдов силовиков. Однако, отмечают авторы исследования, некоторые рейды были чисто косметическими. Предположительно, работу прекратили лишь те, у которых слабая "крыша" (авторы доклада используют русское слово в транслитерации — krysha).

GI-TOC особо отмечает тесную связку государственных структур и мошеннических центров на Украине. "Уровень этой вовлеченности весьма разнообразен: от отдельных сотрудников правоохранительных органов и государственных чиновников до высших эшелонов государственного аппарата", — говорится в документе. Стоимость "услуг" по защите — десять-пятнадцать долларов в месяц.

Жертвы — не только россияне

После начала СВО украинские мошенники стали гораздо активнее нацеливаться на россиян, будучи уверенными, что полное отсутствие сотрудничества их страны с Россией означает полную безнаказанность. На вопрос о законности их деятельности один украинский мошенник ответил: "Я бы не сказал, что это легально, но это не противоречит закону".

Напомним, украинские мошенники не только выманивали у россиян деньги, но заставляли совершать противоправные действия — например, поджигать военкоматы, банковские офисы и другие объекты. Есть человеческие жертвы.

По словам авторов доклада, даже на пике — в 2022-2023 годах — доля России не превышала десяти-пятнадцати процентов в общем количестве мошеннических звонков. Остальные клиенты находились на Украине или в ЕС.

Жертвами мошеннических кол-центров стали жители как минимум 29 стран. Самую высокую прибыль приносят англоязычные рынки, поэтому для работы с ними центры нанимают преподавателей языка. В ход идут фейковые инвестиционные платформы, любовные игры и звонки якобы от банков, полиции и госучреждений.

Чем отвечает Россия

Еще одна причина, по которой украинские мошенники ищут заработка в других странах, — меры, принятые Россией против скамеров, считают эксперты.

“Самый сильный фильтр — это запрет на кредиты. Раньше до 40 процентов мошеннических схем заканчивались тем, что жертва оформляла кредит, а запрет сократил эту цифру в разы. Еще одна важная мера — "вторая рука", когда решение помогает принять доверенное лицо. Это тоже очень мощный барьер. Дают хороший результат и антифрод-системы — особенно когда сотовый оператор и банк составляют единую экосистему и действуют сообща", — перечисляет в разговоре с РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Она критикует сотовых операторов, которые сделали защиту от спам-звонков платной услугой: “Технологии должны защищать, а не становиться дополнительной нагрузкой на кошелек”.

Правда, по словам эксперта, злоумышленники постоянно ищут новые способы обхода ограничений, используя все возможности, которые возникают с появлением новинок технического прогресса. Рано или поздно и эту угрозу купируют, однако кое-что исправить нельзя — человеческую доверчивость.

“Люди делятся на внушаемых и невнушаемых. Если человек внушаемый, многоступенчатые схемы все равно доводят до цели, — говорит кооординатор "Мошеловки". — Особенно тревожит, что мошенники активно вовлекают молодежь: дети выносят деньги из квартиры, крадут у родителей гаджеты, сдают украшения в ломбард. Недавно 15-летнюю девочку убедили найти взрослого, который помог бы ей заложить украшения, чтобы "спасти маму". И этот взрослый никак не отреагировал”.