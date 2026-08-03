В Иркутской области пропал самолет, следивший за пожарной обстановкой

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"В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна", — написал он в аккаунте на платформе "Макс".