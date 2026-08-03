В Иркутской области пропал самолет, следивший за пожарной обстановкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Приангарья, не вышел на связь.
- На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
- Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 (15:50 мск), последние координаты фиксировались в 13:58 (8:58 мск).
ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. Самолет Cessna 182, следивший за лесопожарной обстановкой в Приангарье, не выходит на связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна", — написал он в аккаунте на платформе "Макс".
Сообщение о пропавшем самолете пришло от региональной диспетчерской службы Министерства лесного комплекса Приангарья. Как уточнил Кобзев, на поиски борта из Якутии отправится самолет. Утром к поиску подключатся два вертолета.
Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20:50 (15:50 мск), откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58 (8:58 мск).
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