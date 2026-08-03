Участники из 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит

КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Более 300 делегатов из 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в столице Татарстана с 26 по 30 августа, сообщают организаторы.

"В мероприятии примут участие более 300 делегатов из порядка 40 стран (БРИКС, ОИС и АТР). Основной темой V Казанского глобального молодежного саммита будет "Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития", - говорится в сообщении.

Программа саммита состоит из нескольких треков: "Новая архитектура образования: от школы до вуза и переподготовки", "Навыки будущего", "Будущее профессий и кадровый спрос", "Будущие образовательные технологии и ИИ", "Воспитание, традиционные ценности и роль культурной идентичности", "Новые формы партнерства в сфере образования", "Города и регионы как пространство развития".

Саммит объединит экспертов и профильных руководителей ведомств по молодежи, культуре, труду, цифровизации и медиа, образованию и науке. Это позволит сформировать системный и нестандартный подход к развитию этих направлений и продвижения образовательных продуктов на глобальном уровне.

В программе саммита сессии о карьере и формах партнерства в сфере образования, открытые диалоги и ток-шоу с международными и федеральными экспертами, дискуссии о моделях воспитания в разных странах, креативной экономике, роли ИИ, краш-тесты образовательных проектов. Также в программе фестивали современной национальной культуры и науки. Оба они развернутся на открытых площадках Казани и будут доступны для горожан и туристов.