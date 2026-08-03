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Участники из 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит - РИА Новости, 03.08.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:43 03.08.2026
Участники из 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит

Делегаты из порядка 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКазань. Виды
Казань. Виды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 3 авг – РИА Новости. Более 300 делегатов из 40 стран приедут на V Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в столице Татарстана с 26 по 30 августа, сообщают организаторы.
"В мероприятии примут участие более 300 делегатов из порядка 40 стран (БРИКС, ОИС и АТР). Основной темой V Казанского глобального молодежного саммита будет "Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития", - говорится в сообщении.
Программа саммита состоит из нескольких треков: "Новая архитектура образования: от школы до вуза и переподготовки", "Навыки будущего", "Будущее профессий и кадровый спрос", "Будущие образовательные технологии и ИИ", "Воспитание, традиционные ценности и роль культурной идентичности", "Новые формы партнерства в сфере образования", "Города и регионы как пространство развития".
Саммит объединит экспертов и профильных руководителей ведомств по молодежи, культуре, труду, цифровизации и медиа, образованию и науке. Это позволит сформировать системный и нестандартный подход к развитию этих направлений и продвижения образовательных продуктов на глобальном уровне.
В программе саммита сессии о карьере и формах партнерства в сфере образования, открытые диалоги и ток-шоу с международными и федеральными экспертами, дискуссии о моделях воспитания в разных странах, креативной экономике, роли ИИ, краш-тесты образовательных проектов. Также в программе фестивали современной национальной культуры и науки. Оба они развернутся на открытых площадках Казани и будут доступны для горожан и туристов.
Казанский глобальный молодежный саммит - образовательно-экспертная платформа по обмену лучшими практиками работы с молодежью в сфере образования, культуры и медиа. Форматы саммита позволяют установить фундамент для совместных инициатив и долгосрочных проектов, а также продемонстрировать разные возможности для развития молодежи. Организаторами саммита являются правительство Татарстана, министерство науки и высшего образования РФ, молодежный форум Организации исламского сотрудничества и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Партнерами выступают группа стратегического видения "Россия - исламский мир", "Движение Первых" и другие.
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Республика ТатарстанКазаньБРИКСАТРТехнологииОбразование
 
 
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