Пострадавшего при атаке ВСУ на Рыльск мужчину доставили в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина получил акубаротравму и слепые осколочные ранения.

Мужчина госпитализирован в областную больницу после того, как врачи районной больницы приняли решение направить его в областной центр.

КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Получивший ранения и акубаротравму в результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина госпитализирован в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В Курскую облбольницу госпитализирован мужчина из Рыльска . Два дня назад 68-летний Николай Иванович в результате атаки беспилотника получил акубаротравму и слепые осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Хинштейн добавил, что в местной ЦРБ ему оказали первую помощь, от госпитализации мужчина отказался.