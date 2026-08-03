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Пострадавшего при атаке ВСУ на Рыльск мужчину доставили в больницу - РИА Новости, 03.08.2026
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20:14 03.08.2026
Пострадавшего при атаке ВСУ на Рыльск мужчину доставили в больницу

Пострадавшего при атаке ВСУ на Рыльск мужчину доставили в областную больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина получил акубаротравму и слепые осколочные ранения.
  • Мужчина госпитализирован в областную больницу после того, как врачи районной больницы приняли решение направить его в областной центр.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Получивший ранения и акубаротравму в результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина госпитализирован в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Курскую облбольницу госпитализирован мужчина из Рыльска. Два дня назад 68-летний Николай Иванович в результате атаки беспилотника получил акубаротравму и слепые осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Хинштейн добавил, что в местной ЦРБ ему оказали первую помощь, от госпитализации мужчина отказался.
"Сегодня мужчина снова обратился в районную больницу, врачи приняли решение направить его в областной центр. Раненый под наблюдением медиков. Желаю ему скорейшего выздоровления", - сообщил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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