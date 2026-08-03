Пострадавшего при атаке ВСУ на Рыльск мужчину доставили в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина получил акубаротравму и слепые осколочные ранения.
- Мужчина госпитализирован в областную больницу после того, как врачи районной больницы приняли решение направить его в областной центр.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Получивший ранения и акубаротравму в результате атаки ВСУ по городу Рыльску в Курской области 68-летний мужчина госпитализирован в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Хинштейн добавил, что в местной ЦРБ ему оказали первую помощь, от госпитализации мужчина отказался.
"Сегодня мужчина снова обратился в районную больницу, врачи приняли решение направить его в областной центр. Раненый под наблюдением медиков. Желаю ему скорейшего выздоровления", - сообщил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18