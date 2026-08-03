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В Рязани установили иностранца, снявшего на видео атаку украинского БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
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15:42 03.08.2026 (обновлено: 15:43 03.08.2026)
В Рязани установили иностранца, снявшего на видео атаку украинского БПЛА

В Рязани полиция установила иностранца, снявшего на видео атаку украинского БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязани полицейские установили иностранца, который снял на видео атаку БПЛА.
  • Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, его могут привлечь к административной ответственности.
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Рязанские полицейские установили временно проживающего в городе гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который снял на видео атаку БПЛА, ему грозит административная ответственность, сообщило УМВД по региону.
Рязани полицейские установили иностранца, снявшего на видео атаку БПЛА", - говорится в канале УМВД на платформе "Макс".
Уточняется, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля снял на телефон атаку и последующий взрыв украинского БПЛА.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Он признал вину. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности, уточняет УМВД.
Как сообщал ранее оперативный штаб Рязанской области, съемка и публикация террористических атак, а также их последствий в регионе запрещены.
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