В Рязани установили иностранца, снявшего на видео атаку украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязани полицейские установили иностранца, который снял на видео атаку БПЛА.
- Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, его могут привлечь к административной ответственности.
РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Рязанские полицейские установили временно проживающего в городе гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который снял на видео атаку БПЛА, ему грозит административная ответственность, сообщило УМВД по региону.
Уточняется, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля снял на телефон атаку и последующий взрыв украинского БПЛА.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Он признал вину. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности, уточняет УМВД.
Как сообщал ранее оперативный штаб Рязанской области, съемка и публикация террористических атак, а также их последствий в регионе запрещены.