В Рязани установили иностранца, снявшего на видео атаку украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рязани полицейские установили иностранца, который снял на видео атаку БПЛА.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, его могут привлечь к административной ответственности.

РЯЗАНЬ, 3 авг - РИА Новости. Рязанские полицейские установили временно проживающего в городе гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который снял на видео атаку БПЛА, ему грозит административная ответственность, сообщило УМВД по региону.

"В Рязани полицейские установили иностранца, снявшего на видео атаку БПЛА", - говорится в канале УМВД на платформе "Макс"

Уточняется, что 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Рязани, ночью 29 июля снял на телефон атаку и последующий взрыв украинского БПЛА.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Он признал вину. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности, уточняет УМВД.