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Румынская Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине - РИА Новости, 03.08.2026
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15:38 03.08.2026 (обновлено: 22:33 03.08.2026)
Румынская Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине

Румыния начала закупать электроэнергию у Украины через молдавскую Energocom

© REUTERS / INQUAM PHOTOS/George CalinАтомная электростанция Nuclearelectrica в Чернаводэ, Румыния
Атомная электростанция Nuclearelectrica в Чернаводэ, Румыния - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / INQUAM PHOTOS/George Calin
Атомная электростанция Nuclearelectrica в Чернаводэ, Румыния
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине при поддержке молдавского госпредприятия Energocom.
  • Правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
  • Засуха привела к остановке одного из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», что потребовало поиска альтернативных источников энергии.
КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Румынская компания Nuclearelectrica после вынужденной остановки одного из реакторов АЭС "Чернаводэ" начала импортировать электроэнергию с Украины.
"Nuclearelectrica закупает энергию у Украины при поддержке компании Energocom, поставщика энергии в Республике Молдове. Импортируемая энергия будет использована для покрытия дефицита энергии, вызванного остановкой первого энергоблока Чернаводской АЭС, и косвенно для смягчения влияния этого дефицита на румынский энергетический рынок", — заявила компания.
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Nuclearelectrica и Energocom связывает партнерство, закрепленное в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году.
В компании подчеркнули, что долгосрочное партнерство и прочные торговые отношения особенно важны в нынешней сложной ситуации, связанной с обмелением Дуная.
По информации национальной компании "Воды Румынии", 22 июля сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду — это самый низкий показатель за последние 30 лет. Воды реки нужны для для охлаждения реакторов АЭС "Чернаводэ."
На этом фоне правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике. Военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти атомную станцию от полной остановки.
"Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Два реактора обеспечивают около 20 процентов выработки электроэнергии в республике.
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