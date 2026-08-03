Румынская Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине при поддержке молдавского госпредприятия Energocom.

Правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.

Засуха привела к остановке одного из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», что потребовало поиска альтернативных источников энергии.

КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Румынская компания Nuclearelectrica после вынужденной остановки одного из реакторов АЭС "Чернаводэ" начала импортировать электроэнергию с Украины.

"Nuclearelectrica закупает энергию у Украины при поддержке компании Energocom, поставщика энергии в Республике Молдове. Импортируемая энергия будет использована для покрытия дефицита энергии, вызванного остановкой первого энергоблока Чернаводской АЭС, и косвенно для смягчения влияния этого дефицита на румынский энергетический рынок", — заявила компания.

Nuclearelectrica и Energocom связывает партнерство, закрепленное в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году.

В компании подчеркнули, что долгосрочное партнерство и прочные торговые отношения особенно важны в нынешней сложной ситуации, связанной с обмелением Дуная.

По информации национальной компании "Воды Румынии", 22 июля сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду — это самый низкий показатель за последние 30 лет. Воды реки нужны для для охлаждения реакторов АЭС "Чернаводэ."

На этом фоне правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике. Военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти атомную станцию от полной остановки.