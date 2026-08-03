Румынская Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине при поддержке молдавского госпредприятия Energocom.
- Правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
- Засуха привела к остановке одного из двух реакторов АЭС «Чернаводэ», что потребовало поиска альтернативных источников энергии.
КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Румынская компания Nuclearelectrica после вынужденной остановки одного из реакторов АЭС "Чернаводэ" начала импортировать электроэнергию с Украины.
"Nuclearelectrica закупает энергию у Украины при поддержке компании Energocom, поставщика энергии в Республике Молдове. Импортируемая энергия будет использована для покрытия дефицита энергии, вызванного остановкой первого энергоблока Чернаводской АЭС, и косвенно для смягчения влияния этого дефицита на румынский энергетический рынок", — заявила компания.
Nuclearelectrica и Energocom связывает партнерство, закрепленное в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году.
В компании подчеркнули, что долгосрочное партнерство и прочные торговые отношения особенно важны в нынешней сложной ситуации, связанной с обмелением Дуная.
По информации национальной компании "Воды Румынии", 22 июля сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду — это самый низкий показатель за последние 30 лет. Воды реки нужны для для охлаждения реакторов АЭС "Чернаводэ."
На этом фоне правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике. Военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти атомную станцию от полной остановки.
"Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Два реактора обеспечивают около 20 процентов выработки электроэнергии в республике.