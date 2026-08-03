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В Румынии взорвали скалу в русле Дуная для спасения Чернаводской АЭС - РИА Новости, 03.08.2026
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14:32 03.08.2026 (обновлено: 20:27 03.08.2026)
В Румынии взорвали скалу в русле Дуная для спасения Чернаводской АЭС

Digi24: в Румынии взорвали скалу в русле Дуная для спасения Чернаводской АЭС

© REUTERS / George CalinПодрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года
Подрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / George Calin
Подрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынские военные взорвали подводную скалу в русле Дуная с помощью 100 килограммов взрывчатки, чтобы перенаправить поток воды к Чернаводской АЭС.
  • Ранее правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.
  • Сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду, что является самым низким показателем за последние 30 лет.
КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Румынские военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую атомную электростанцию, передает местный телеканал Digi24.
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"В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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После этого специалисты начнут работы по углублению дна, на рукаве Бала разместят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, который снабжает электростанцию.
Представитель национальной компании "Воды Румынии" Ана Мария Агиу 22 июля заявила, что сток Дуная достиг минимума за последние 30 лет — 1,7 тысячи кубометров в секунду.
Как заявил в субботу руководитель компании Сорин Рындашу, АЭС "Чернаводэ" в Румынии в нынешних условиях сможет работать еще четыре-пять дней.
Атомная электростанция "Чернаводэ" — единственная подобная в Румынии. Она находится на берегу Дуная и использует его воду для охлаждения реакторов. Станция обеспечивает около 20 процентов выработки электричества в республике.
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