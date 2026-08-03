Подрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года

Подрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года

© REUTERS / George Calin Подрыв подводной скалы в русле Дуная в Румынии, 3 августа 2026 года

В Румынии взорвали скалу в русле Дуная для спасения Чернаводской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Румынские военные взорвали подводную скалу в русле Дуная с помощью 100 килограммов взрывчатки, чтобы перенаправить поток воды к Чернаводской АЭС.

Ранее правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная.

Сток Дуная достиг минимума в 1,7 тысячи кубометров в секунду, что является самым низким показателем за последние 30 лет.

КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Румынские военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить поток воды и спасти от полной остановки Чернаводскую атомную электростанцию, передает местный телеканал Digi24.

« "В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС", — говорится в сообщении.

После этого специалисты начнут работы по углублению дна, на рукаве Бала разместят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, который снабжает электростанцию.

Представитель национальной компании "Воды Румынии" Ана Мария Агиу 22 июля заявила, что сток Дуная достиг минимума за последние 30 лет — 1,7 тысячи кубометров в секунду.

Как заявил в субботу руководитель компании Сорин Рындашу, АЭС "Чернаводэ" в Румынии в нынешних условиях сможет работать еще четыре-пять дней.