Финансисты рассказали, как цифровой рубль повлияет на экономику России

Краткий пересказ от РИА ИИ Массовое внедрение цифрового рубля позволит снизить объем наличных в обращении и стоимость расчетов между компаниями.

Все системно значимые банки и кредитные организации должны подключиться к платформе цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Основной экономический эффект от внедрения цифрового рубля будет связан с возможностью его использования в сложных финансовых процессах для более эффективного управления деньгами компаний.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе позволит снизить объем наличных в обращении и стоимость расчетов между компаниями, следует из опроса РИА Новости финансовых экспертов.

Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Уже с 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.

"Цифровой рубль будет способствовать снижению наличной денежной массы, а по мере развития самой инфраструктуры популярность новой формы денег будет только возрастать", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов.

По его мнению, основной эффект от внедрения цифрового рубля проявится в средне- и долгосрочной перспективе по мере повышения качества расходов бюджета и развития трансграничных расчетов с использованием цифровых рублей.

Финансовый эксперт Валентина Дрофа при этом напомнила, что работать с цифровым рублем можно будет через банковские приложения, без необходимости использовать отдельные сервисы.

Она считает, что основной экономический эффект будет связан с возможностью встроить цифровой рубль в более сложные финансовые процессы, чтобы компании могли эффективнее управлять своими деньгами.

"Сегодня многие финансовые процессы по-прежнему требуют дополнительных этапов согласования - цифровой рубль способен сделать часть этих операций быстрее и проще", - пояснила эксперт.

По ее мнению, бизнес первым ощутит эффект от внедрения цифрового рубля. Низкая стоимость расчетов цифровыми рублями окажется особенно выгодной для компаний с большим объемом безналичных платежей.

"Но разумеется, этот эффект не покажет себя сразу после запуска. Цифровому рублю понадобится время, чтобы стать частью повседневных финансовых процессов в компаниях", - отметила Дрофа.