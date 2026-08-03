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Финансисты рассказали, как цифровой рубль повлияет на экономику России - РИА Новости, 03.08.2026
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03:05 03.08.2026 (обновлено: 03:07 03.08.2026)
Финансисты рассказали, как цифровой рубль повлияет на экономику России

Финансист Попов: цифровой рубль снизит объем наличных в обращении

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Цифровой рубль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовое внедрение цифрового рубля позволит снизить объем наличных в обращении и стоимость расчетов между компаниями.
  • Все системно значимые банки и кредитные организации должны подключиться к платформе цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.
  • Основной экономический эффект от внедрения цифрового рубля будет связан с возможностью его использования в сложных финансовых процессах для более эффективного управления деньгами компаний.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе позволит снизить объем наличных в обращении и стоимость расчетов между компаниями, следует из опроса РИА Новости финансовых экспертов.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Уже с 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
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"Цифровой рубль будет способствовать снижению наличной денежной массы, а по мере развития самой инфраструктуры популярность новой формы денег будет только возрастать", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов.
По его мнению, основной эффект от внедрения цифрового рубля проявится в средне- и долгосрочной перспективе по мере повышения качества расходов бюджета и развития трансграничных расчетов с использованием цифровых рублей.
Финансовый эксперт Валентина Дрофа при этом напомнила, что работать с цифровым рублем можно будет через банковские приложения, без необходимости использовать отдельные сервисы.
Она считает, что основной экономический эффект будет связан с возможностью встроить цифровой рубль в более сложные финансовые процессы, чтобы компании могли эффективнее управлять своими деньгами.
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"Сегодня многие финансовые процессы по-прежнему требуют дополнительных этапов согласования - цифровой рубль способен сделать часть этих операций быстрее и проще", - пояснила эксперт.
По ее мнению, бизнес первым ощутит эффект от внедрения цифрового рубля. Низкая стоимость расчетов цифровыми рублями окажется особенно выгодной для компаний с большим объемом безналичных платежей.
"Но разумеется, этот эффект не покажет себя сразу после запуска. Цифровому рублю понадобится время, чтобы стать частью повседневных финансовых процессов в компаниях", - отметила Дрофа.
А директор аналитического департамента Ассоциации российских банков Анжела Ханачевская добавила, что в условиях конкуренции за клиентов банки начнут предлагать более удобные и недорогие платежные сервисы и услуги.
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