Полиция выяснит, зачем в Ростовской области люди перекрыли дорогу стульями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку после интернет-публикаций о том, что группа людей стульями перекрыла дорогу в городе Шахты Ростовской области, сообщил представитель ГУМВД России по региону.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал представитель ведомства журналистам, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.