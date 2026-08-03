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Полиция выяснит, зачем в Ростовской области люди перекрыли дорогу стульями - РИА Новости, 03.08.2026
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14:47 03.08.2026
Полиция выяснит, зачем в Ростовской области люди перекрыли дорогу стульями

Полиция выяснит, зачем люди перекрыли дорогу в Шахтах в Ростовской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция организовала проверку после публикаций в интернете о том, что группа людей стульями перекрыла дорогу в городе Шахты Ростовской области.
  • Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Полиция организовала проверку после интернет-публикаций о том, что группа людей стульями перекрыла дорогу в городе Шахты Ростовской области, сообщил представитель ГУМВД России по региону.
В Telegram-каналах появились публикации о том, что люди перекрыли проезжую часть улицы Ленинской в городе Шахты, разместив на дороге стулья. Авторы утверждают, что автомобилям, в том числе карете скорой помощи, пришлось ехать в объезд.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал представитель ведомства журналистам, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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