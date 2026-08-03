"Точки удушения": речь идет о выживании России

В отношениях Москвы и Вашингтона сейчас пауза, однако наша сторона подчеркивает свою приверженность идее переговоров. Стоит, однако, понимать, что никакие соглашения не остановят ту войну, которую США уже несколько лет ведут против всего мира — и нас в том числе.

Это экономическая война, поэтому она не так устрашающе живописна, как, к примеру, боевые действия эпохи Второй мировой. Однако итоги ее могут быть не менее чудовищными: она способна разрушать страны, сносить правительства, погружать в нищету целые континенты, обрекать на гибель и страдания сотни миллионов людей. И тянуться она может гораздо дольше, чем обычная война: не годы, а десятилетия.

Автором первого руководства по этой войне стал Эдвард Фишман, американский дипломат, автор антироссийских санкций и высокопоставленный сотрудник Пентагона . Его свежая статья в Foreign Affairs развивает идеи его бестселлера "Узкие места. Американская мощь в эпоху экономической войны". Статья эта для нас полезна: Фишман описывает ту стратегию, которую Вашингтон реально осуществляет в последние годы, невзирая на все миротворческие лозунги текущей администрации.

"Узкие места" (chokepoints) точнее было бы перевести как "точки удушения". Это популярный среди спецназовцев боевой термин, а Фишман просто обожает военную терминологию. Свою статью, например, он называет "полевым уставом экономической войны".

Суть его концепции в том, что США ведут экономическую войну, однако она становится для них все сложнее из-за их объективного упадка. Поэтому Вашингтону надо находить узкие места противников и давить на их "точки удушения".

Эти точки могут быть связаны с транспортными путями, технологиями, финансами. Например, удар по "Северному потоку" был нанесен именно в такую болевую точку России, разорвав ее поставки газа в Европу.

Еще одна точка удушения — использование долларовых расчетов. Когда нас отрезали от мировых платежных систем, это, по мысли Фишмана, должно было привести Россию к экономическому краху.

Попытки закрыть наши порты для внешней торговли, атаки ВСУ на Новороссийск и Усть-Лугу — это такие же болевые приемы выключения нашей экономики.

Что уж говорить про 31,5 тысячи антироссийских санкций — Фишман принимал участие в их разработке. Они должны были разорить нас и привести к смене власти, а в перспективе и к распаду страны по примеру СССР.

Потренировавшись на России, Вашингтон, по мнению Фишмана, перейдет к такой же войне против Китая, где реальные боевые действия будут вестись параллельно с санкционным, финансовым и торговым давлением. Однако нас в покое тоже не оставят. Задача Вашингтона — ослаблять абсолютно всех, в том числе и своих вассалов.

Так военная эскалация между Россией и Европой даст американцам возможность дотла разорить обе стороны конфликта. А США, согласно этой стратегии, постараются снять сливки и с этого противостояния.

Тянуться эта история будет очень долго, пока Штаты окончательно не рухнут под гнетом своих объективных экономических проблем. В ходе этой глобальной войны возможны и боевые действия, и перемирия, и возобновление сражений. Однако главная ее суть не в захвате территорий и водружении флага во вражеской столице, а в уничтожении противника всеми средствами.

Нам в этой глобальной экономической войне грозит распад или превращение в нищую, слабую страну под руководством американской марионетки. Ту же самую участь американские элиты готовят и Китаю, и Ирану, и вообще всем, кто им не сдастся сразу. То есть ставки очень высоки, и термин "экономическая война" не должен сбивать с толку. Цель ее вполне традиционна — полная ликвидация страны-противника.

Эта стратегия подразумевает дальний горизонт планирования — десять-двадцать лет. Украина в долгой экономической войне исчезнет как сколь-нибудь значимый игрок очень быстро. Ее остатки поделят соседи.

При этом победа России в мировой экономической войне будет выглядеть не очень зрелищно. Главным для нас будет сохраниться, уберечь свой суверенитет и управляемость, не допустить распада. Добиться экономического роста, вопреки прессингу. Сохранить лидерство в технологиях. Развить и укрепить связи с мировым большинством и странами БРИКС. В перспективе — выйти к новым портам и транспортным хабам в Черном море и на Балтике.