В России появилась первая компания для коммерческих полетов на аэростате

Отмечается, что специалисты ведомства провели проверку, подтвердив соответствие заявителя требованиям. Производитель аэростата – российская компания "Русбал", воздушное судно рассчитано на пять человек, уточнили в Росавиации.

"Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над одним из самых живописных регионов России – Республикой Алтай", - добавили в ведомстве.