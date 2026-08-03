В России появилась первая компания для коммерческих полетов на аэростате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием свободного аэростата компании «Электрик Технолоджи», работающей под брендом «Открытое небо».
- Аэростат произведен российской компанией «Русбал» и рассчитан на пять человек, также сертифицирован еще один аэростат для полетов над Республикой Алтай.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первая авиакомпания для коммерческих полетов на аэростате официально появилась в России, сообщила Росавиация.
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"Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на осуществление коммерческих воздушных перевозок с использованием легкого воздушного судна - свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО "Электрик Технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ведомства провели проверку, подтвердив соответствие заявителя требованиям. Производитель аэростата – российская компания "Русбал", воздушное судно рассчитано на пять человек, уточнили в Росавиации.
"Кроме того, сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над одним из самых живописных регионов России – Республикой Алтай", - добавили в ведомстве.
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30 июля, 19:05