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Посол России рассказал о перспективах сотрудничества с Марокко в сфере СПГ - РИА Новости, 03.08.2026
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08:28 03.08.2026
Посол России рассказал о перспективах сотрудничества с Марокко в сфере СПГ

Посол Беляев: у России и Марокко есть перспективы в сотрудничестве в сфере СПГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Марокко
Флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Рабате Игорь Беляев заявил, что создание инфраструктуры для приема и регазификации СПГ в Марокко открывает возможности для сотрудничества с Россией.
  • Проекты Марокко по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков.
  • По мере развития марокканской программы "зеленого" водорода открываются возможности для участия российских компаний в инвестиционных инициативах.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Создание инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Марокко открывает возможности для сотрудничества в этом направлении с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Рабате Игорь Беляев.
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"В сфере природного газа перспективным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа. Реализуемые в Марокко проекты по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков и открывают потенциальные возможности для развития российско-марокканского сотрудничества в газовой сфере", - сказал Беляев.
Кроме того, потенциал сотрудничества есть и в сфере "зеленого" водорода, отметил он.
"По мере развития марокканской программы "зеленого" водорода открываются возможности для участия российских компаний как в пилотных проектах, так и в последующей реализации крупных инвестиционных инициатив", - подчеркнул посол.
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