Посол России рассказал о перспективах сотрудничества с Марокко в сфере СПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Рабате Игорь Беляев заявил, что создание инфраструктуры для приема и регазификации СПГ в Марокко открывает возможности для сотрудничества с Россией.
- Проекты Марокко по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков.
- По мере развития марокканской программы "зеленого" водорода открываются возможности для участия российских компаний в инвестиционных инициативах.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Создание инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Марокко открывает возможности для сотрудничества в этом направлении с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Рабате Игорь Беляев.
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"В сфере природного газа перспективным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа. Реализуемые в Марокко проекты по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков и открывают потенциальные возможности для развития российско-марокканского сотрудничества в газовой сфере", - сказал Беляев.
Кроме того, потенциал сотрудничества есть и в сфере "зеленого" водорода, отметил он.
"По мере развития марокканской программы "зеленого" водорода открываются возможности для участия российских компаний как в пилотных проектах, так и в последующей реализации крупных инвестиционных инициатив", - подчеркнул посол.