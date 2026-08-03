Посол России рассказал о перспективах сотрудничества с Марокко в сфере СПГ

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"В сфере природного газа перспективным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа. Реализуемые в Марокко проекты по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков и открывают потенциальные возможности для развития российско-марокканского сотрудничества в газовой сфере", - сказал Беляев.