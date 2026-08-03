Краткий пересказ от РИА ИИ Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае участия в «пиратских акциях» по задержанию судов.

Поправки к закону об обороне 1954 года предоставляют ВС Ирландии возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций и для защиты экологии.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия предупредила Ирландию, что ее возможные попытки участия в "пиратских акциях" по задержанию судов, подобных тем, что осуществляют другие западные страны, будут иметь серьезные последствия, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Посол пояснил, что 24 июля вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые предоставляют ВС Ирландии "легальную" возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы якобы с нарушением режима антироссийских санкций и для защиты экологии.

"Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия", - рассказал российский посол "Известиям".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.

В начале июня Британия оказала Франции поддержку при захвате в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом. В середине месяца Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.