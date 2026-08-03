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Москва предупредила Дублин о последствиях участия в задержании судов - РИА Новости, 03.08.2026
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02:27 03.08.2026 (обновлено: 14:10 03.08.2026)
Москва предупредила Дублин о последствиях участия в задержании судов

Посол в Ирландии Филатов: Дублин предупредили о последствиях захвата судов РФ

© AP Photo / Peter MorrisonИрландский флаг в Дублине
Ирландский флаг в Дублине - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Ирландский флаг в Дублине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае участия в «пиратских акциях» по задержанию судов.
  • Поправки к закону об обороне 1954 года предоставляют ВС Ирландии возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций и для защиты экологии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия предупредила Ирландию, что ее возможные попытки участия в "пиратских акциях" по задержанию судов, подобных тем, что осуществляют другие западные страны, будут иметь серьезные последствия, заявил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
Посол пояснил, что 24 июля вступили в силу поправки к закону об обороне 1954 года, которые предоставляют ВС Ирландии "легальную" возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы якобы с нарушением режима антироссийских санкций и для защиты экологии.
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"Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия", - рассказал российский посол "Известиям".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
В начале июня Британия оказала Франции поддержку при захвате в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом. В середине месяца Лондон задержал в Ла-Манше танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
Президент России Владимир Путин ранее потребовал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ решительно - "так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами". Помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отмечал, в свою очередь, что Военно-морской флот РФ с этого года начал сопровождать суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана. В качестве примера Патрушев напоминал, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" неоднократно сопровождал танкеры с нефтью через Ла-Манш.
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