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В МИД заявили, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.08.2026
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01:43 03.08.2026
В МИД заявили, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Галузин: Москва рассмотрит конструктивные предложения по переговорам с Киевом

© РИА Новости / Андрей Теличев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не отказывается от переговоров с Украиной и готова к рассмотрению конструктивных предложений, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
  • Украинская сторона переговоры прерывала и даже сама себе их запрещала, отметил он.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва не отказывается от переговоров с Украиной и готова к рассмотрению конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты. Это украинская сторона их прерывала и даже сама себе их запрещала. Мы же никогда не отказывались от рассмотрения конструктивных предложений, в том числе по форматам контактов. Поступят ли такие идеи? Это зависит не от нас", - рассказал газете "Известия" Галузин.
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С последнего раунда переговоров в Женеве в феврале 2026 года с участием США прошло более пяти месяцев. При этом, украинские дипломаты неоднократно прерывали процессы урегулирования, тогда как другие страны были готовы предоставить площадки для переговоров, пояснил "Известиям" Галузин.
Например, Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом, а также предлагала платформу для урегулирования. Помимо этого, в качестве дипломатических арен рассматривались ОАЭ, Катар и Швейцария, в то время как в нейтралитете последней не были уверены российские власти.
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Как рассказали газете в МИД Швейцарии, страна готова поддержать любые дипломатические инициативы "для достижения прочного мира" и поддерживает связь со всеми сторонами. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили "Известиям", что Берн по-прежнему доступен для организации встреч по украинскому урегулированию.
В конце июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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