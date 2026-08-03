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"Аэрофлот" запускает собственные рейсы из Москвы и Сочи в Ижевск - РИА Новости, 03.08.2026
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15:49 03.08.2026 (обновлено: 19:41 03.08.2026)
"Аэрофлот" запускает собственные рейсы из Москвы и Сочи в Ижевск

"Аэрофлот" запускает собственные рейсы на линиях Москва - Ижевск и Ижевск - Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные рейсы между Москвой и Ижевском, а также между Ижевском и Сочи, сообщила компания.
Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". Эта авиакомпания осуществляла рейсы между Ижевском и другими городами России.
"Аэрофлот" запускает собственные рейсы на линиях Москва - Ижевск и Ижевск - Сочи. Общее емкостное предложение авиакомпаний группы "Аэрофлот" на рейсах в/из столицы Удмуртии увеличится втрое. Пассажирам будет доступно в продаже дополнительно более 55,5 тысяч кресел. Это позволит компенсировать объемы и перевезти пассажиров", - говорится в сообщении.
В частности, "Аэрофлот" между Москвой и Ижевском запускает собственные рейсы с частотой полетов в августе до трех рейсов в неделю (SU1194/1195 - один рейс в неделю, SU1398/1399 - два рейса в неделю).
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в дополнение к ранее выполняемым рейсам вводит между Москвой и Ижевском новые: SU6369/6370 - пять рейсов в неделю, SU6373/6374 - четыре рейса в неделю (с середины августа - пять), SU6379/6380 - ежедневно. Дополнительно будет увеличена частота рейса SU6375/6376 с 4 до 5 рейсов в неделю, а с середины августа - до 7.
"Суммарное емкостное предложение на данном направлении в августе увеличится более чем в два раза и составит до 40,4 тысячи кресел", - отмечается в сообщении.
На маршруте Ижевск - Сочи - Ижевск "Аэрофлот" открывает собственный рейс SU2844/2845 с частотой полетов в августе до двух в неделю. Авиакомпания "Россия" в свою очередь вводит рейс SU6469/6470 с частотой полетов 5 раз в неделю.
"Таким образом группа "Аэрофлот" в августе предложит ежедневные перелеты между Ижевском и Сочи, а суммарные емкости составят более 11,3 тысячи кресел", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 10 августа вводит на маршруте Санкт-Петербург - Ижевск - Санкт-Петербург новый рейс DP623/624 с частотой полетов до трех рейсов в неделю. На август авиаперевозчик суммарно выставит на данном направлении 3780 кресел.
"В дальнейшем частота полетов по указанным направлениям будет зависеть от востребованности и сезонного фактора", - отмечается в сообщении.
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АэрофлотМоскваСочиИжевскавиарейсыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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