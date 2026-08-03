"Аэрофлот" запускает собственные рейсы из Москвы и Сочи в Ижевск

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные рейсы между Москвой и Ижевском, а также между Ижевском и Сочи, сообщила компания.

Росавиация в четверг аннулировала сертификат эксплуатанта "ИжАвиа". Эта авиакомпания осуществляла рейсы между Ижевском и другими городами России.

"Аэрофлот" запускает собственные рейсы на линиях Москва - Ижевск и Ижевск - Сочи. Общее емкостное предложение авиакомпаний группы "Аэрофлот" на рейсах в/из столицы Удмуртии увеличится втрое. Пассажирам будет доступно в продаже дополнительно более 55,5 тысяч кресел. Это позволит компенсировать объемы и перевезти пассажиров", - говорится в сообщении.

В частности, "Аэрофлот" между Москвой и Ижевском запускает собственные рейсы с частотой полетов в августе до трех рейсов в неделю (SU1194/1195 - один рейс в неделю, SU1398/1399 - два рейса в неделю).

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в дополнение к ранее выполняемым рейсам вводит между Москвой и Ижевском новые: SU6369/6370 - пять рейсов в неделю, SU6373/6374 - четыре рейса в неделю (с середины августа - пять), SU6379/6380 - ежедневно. Дополнительно будет увеличена частота рейса SU6375/6376 с 4 до 5 рейсов в неделю, а с середины августа - до 7.

"Суммарное емкостное предложение на данном направлении в августе увеличится более чем в два раза и составит до 40,4 тысячи кресел", - отмечается в сообщении.

На маршруте Ижевск - Сочи - Ижевск "Аэрофлот" открывает собственный рейс SU2844/2845 с частотой полетов в августе до двух в неделю. Авиакомпания "Россия" в свою очередь вводит рейс SU6469/6470 с частотой полетов 5 раз в неделю.

"Таким образом группа "Аэрофлот" в августе предложит ежедневные перелеты между Ижевском и Сочи, а суммарные емкости составят более 11,3 тысячи кресел", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 10 августа вводит на маршруте Санкт-Петербург - Ижевск - Санкт-Петербург новый рейс DP623/624 с частотой полетов до трех рейсов в неделю. На август авиаперевозчик суммарно выставит на данном направлении 3780 кресел.