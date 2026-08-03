РЭЦ приглашает бизнес на экспозицию "Сделано в России" в Каире

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) приглашает компании на коллективную экспозицию "Сделано в России" на выставке Food Africa 2026 в Каире, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) приглашает отечественные компании принять участие в коллективной экспозиции "Сделано в России" на международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2026, которая пройдет с 7 по 10 декабря в Каире (Египет)", - сказано в сообщении.

Прием заявок открыт до 9 августа 2026 года включительно на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД").

Food Africa — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в Африке и на Ближнем Востоке, которая ежегодно собирает ведущих производителей, экспортеров, импортеров, дистрибьюторов и ритейлеров со всего мира. Мероприятие предоставляет российским компаниям прямой доступ к одному из самых быстрорастущих продовольственных рынков мира. В рамках реализации экспортной стратегии в странах Ближнего Востока и Северной Африки специалисты РЭЦ организуют участие предприятий агропромышленного комплекса, производителей продуктов питания и напитков.

В рамках государственной поддержки РЭЦ обеспечивает софинансирование ключевых организационных затрат. Так, РЭЦ берет на себя 100% расходов по аренде выставочных площадей, застройке площадей для деловых мероприятий, информационному продвижению и привлечению потенциальных иностранных покупателей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительно предусмотрено софинансирование до 80% затрат на застройку и сопровождение выставочных стендов, а также на организацию доставки выставочных образцов, включая их таможенное оформление и страхование. Для крупных компаний эта доля составляет 50%.

Весь процесс взаимодействия с экспортером автоматизирован на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Подача документов осуществляется через сервис "Мероприятия", что позволяет компаниям отслеживать статус заявки в реальном времени. Для участия необходимо авторизоваться на платформе с помощью усиленной квалификационной электронной подписи, выбрать соответствующее событие в каталоге и подписать соглашение в электронном виде.