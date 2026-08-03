РЭЦ приглашает бизнес на экспозицию "Сделано в России" в Каире

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) приглашает компании на коллективную экспозицию "Сделано в России" на выставке Food Africa 2026 в Каире, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) приглашает отечественные компании принять участие в коллективной экспозиции "Сделано в России" на международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2026, которая пройдет с 7 по 10 декабря в Каире (Египет)", - сказано в сообщении.
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Прием заявок открыт до 9 августа 2026 года включительно на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД").
Food Africa — крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в Африке и на Ближнем Востоке, которая ежегодно собирает ведущих производителей, экспортеров, импортеров, дистрибьюторов и ритейлеров со всего мира. Мероприятие предоставляет российским компаниям прямой доступ к одному из самых быстрорастущих продовольственных рынков мира. В рамках реализации экспортной стратегии в странах Ближнего Востока и Северной Африки специалисты РЭЦ организуют участие предприятий агропромышленного комплекса, производителей продуктов питания и напитков.
В рамках государственной поддержки РЭЦ обеспечивает софинансирование ключевых организационных затрат. Так, РЭЦ берет на себя 100% расходов по аренде выставочных площадей, застройке площадей для деловых мероприятий, информационному продвижению и привлечению потенциальных иностранных покупателей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительно предусмотрено софинансирование до 80% затрат на застройку и сопровождение выставочных стендов, а также на организацию доставки выставочных образцов, включая их таможенное оформление и страхование. Для крупных компаний эта доля составляет 50%.
Весь процесс взаимодействия с экспортером автоматизирован на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Подача документов осуществляется через сервис "Мероприятия", что позволяет компаниям отслеживать статус заявки в реальном времени. Для участия необходимо авторизоваться на платформе с помощью усиленной квалификационной электронной подписи, выбрать соответствующее событие в каталоге и подписать соглашение в электронном виде.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.