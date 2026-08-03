Оформление документов на платформе "Мой экспорт" обсудили в Самаре

Сессия Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам оформления сертификатов о происхождении товара с использованием цифровых инструментов платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") в Самаре

Сессия Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам оформления сертификатов о происхождении товара с использованием цифровых инструментов платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") в Самаре

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сессия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) и ТПП РФ по вопросам оформления сертификатов о происхождении товаров на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") состоялась в Самаре, информирует РЭЦ.

"В рамках межокружного совещания по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов в Самаре состоялась сессия Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам оформления сертификатов о происхождении товара с использованием цифровых инструментов платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД")", - информирует РЭЦ.

В ходе сессии была проведена демонстрация работы сервиса по выдаче сертификатов о происхождении товара на платформе "Мой экспорт". Участники – представители региональных ТПП, эксперты и предприниматели-экспортеры – смогли ознакомиться с преимуществами цифрового оформления документов через платформу и получить ответы на вопросы, касающиеся работы сервиса.

Напомним, что сертификат о происхождении товара является документом, подтверждающим принадлежность товара к стране, на территории которой он был произведен полностью или получил наиболее значимую переработку, определившую его окончательные характеристики и код ТН ВЭД.

Наличие этого документа в соответствии с международными соглашениями позволяет снизить размер таможенных пошлин при ввозе товаров в страны, поддерживающие режим преференций, а в определенных случаях полностью освободиться от уплаты налогов. Также сертификат может требоваться по условиям экспортного контракта или правилам страны ввоза.

Среди ключевых преимуществ сервиса – автоматизированная проверка данных, минимизирующая ошибки, возможность оперативной корректировки информации в процессе оформления и оплата услуг ТПП напрямую через платформу. Весь цикл (от проведения экспертизы страны происхождения до получения готового документа) проходит внутри платформы в режиме "одного окна".

Для российских компаний регулярно проводятся обучающие онлайн-семинары. Узнать подробнее о том, как оформить сертификат происхождения товара, можно в специальном разделе на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД").

В 2026 году через платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") уже оформлено 230 тысяч сертификатов о происхождении товара, что составляет более 50% от всех оформленных сертификатов, а также заключено 500 электронных договоров на проведение экспертизы.

По всем вопросам работы сервисов специалисты РЭЦ готовы проконсультировать в будние дни. Контакт-центр: 8-495-967-07-37 (с 09:00 до 18:00 по московскому времени в будние дни);