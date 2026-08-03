В Москве прошла IV Регата Radio Monte Carlo с участием звезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали медийные личности и представители бизнес-сообществ.
- В соревнованиях участвовали 42 экипажа, победу в трех заездах одержали команды «Твигги», «На одной волне» и «Рассекающие волны».
- После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, а вечером прошел предпремьерный показ документального фильма о супермодели 60-х Твигги.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали многие медийные гости, а также представили бизнес-сообществ, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
К гонкам на парусниках присоединились известные киноактеры и светские персоны. Среди них — звезда сериала "Метод" Анна Ещенко, Алена Чехова ("В спорте только девушки"), а также "Мисс Россия 2009" Светлана Степанковская и фигуристка Анастасия Гребенкина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
3 из 3
Актриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 3
Актрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 3
Актриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
3 из 3
Участники соревнований разделились на команды, каждую из которых сопровождал квалифицированный капитан, и вышли на воду на яхтах класса J/70.
В этом году на старт вышли 42 экипажа. Победу в трех заездах одержали команды "Твигги", "На одной волне" и "Рассекающие волны".
IV Регата Radio Monte Carlo в Москве
С берега остальные гости увлеченно наблюдали за гонками и, конечно, выгуливали наряды в стиле круиз, который стал основным дресс-кодом события. Морские полоски, светлые тона и элегантные силуэты подчеркивали атмосферу спортивного праздника.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Генеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 2
Генеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 2
Актриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 2
Площадка была оформлена аналогично: живые цветы, белоснежные паруса над акваторией, морская тематика в деталях интерьера.
После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, выступления которых стали ярким итогом дня, собрав всех гостей и участников Регаты в большом шатре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Певец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Певица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 2
Певец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
1 из 2
Певица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
2 из 2
А гостей собралось немало: Алсу, Анжелика и Кристина Каширины, Анастасия Гребенкина, Анна Невская, Анна Михайловская, Григорий Масленников, Георгий Рушев, Мария Гладких и многие другие.
Вечером всех желающих ждал киносеанс под открытым небом. Зрители увидели предпремьерный показ документального фильма о супермодели 60-х Твигги. В широкий прокат картина выйдет 24 сентября.