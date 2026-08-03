Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла IV Регата Radio Monte Carlo с участием звезд - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:19 03.08.2026
В Москве прошла IV Регата Radio Monte Carlo с участием звезд

В Москве прошла IV Регата Radio Monte Carlo с участием звезд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегата Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Регата Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Регата Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали медийные личности и представители бизнес-сообществ.
  • В соревнованиях участвовали 42 экипажа, победу в трех заездах одержали команды «Твигги», «На одной волне» и «Рассекающие волны».
  • После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, а вечером прошел предпремьерный показ документального фильма о супермодели 60-х Твигги.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали многие медийные гости, а также представили бизнес-сообществ, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
К гонкам на парусниках присоединились известные киноактеры и светские персоны. Среди них — звезда сериала "Метод" Анна Ещенко, Алена Чехова ("В спорте только девушки"), а также "Мисс Россия 2009" Светлана Степанковская и фигуристка Анастасия Гребенкина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Актриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Актрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Актриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актриса Анна Ещенко во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актрисы Алена Чехова, Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Актриса Светлана Степанковская и журналистка Юлия Кудрявцева во время регаты Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Участники соревнований разделились на команды, каждую из которых сопровождал квалифицированный капитан, и вышли на воду на яхтах класса J/70.
В этом году на старт вышли 42 экипажа. Победу в трех заездах одержали команды "Твигги", "На одной волне" и "Рассекающие волны".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкIV Регата Radio Monte Carlo в Москве
IV Регата Radio Monte Carlo в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
IV Регата Radio Monte Carlo в Москве
С берега остальные гости увлеченно наблюдали за гонками и, конечно, выгуливали наряды в стиле круиз, который стал основным дресс-кодом события. Морские полоски, светлые тона и элегантные силуэты подчеркивали атмосферу спортивного праздника.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Генеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Генеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Актриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Актриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Генеральный директор Luxury World's Production Наталия Исакова в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Актриса Василина Юсковец в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Площадка была оформлена аналогично: живые цветы, белоснежные паруса над акваторией, морская тематика в деталях интерьера.
После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, выступления которых стали ярким итогом дня, собрав всех гостей и участников Регаты в большом шатре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Певец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Певец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
Певица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве
Певица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Певец Джони (JONY) выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2
Певица Марфа Николаева выступает в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2
А гостей собралось немало: Алсу, Анжелика и Кристина Каширины, Анастасия Гребенкина, Анна Невская, Анна Михайловская, Григорий Масленников, Георгий Рушев, Мария Гладких и многие другие.
Вечером всех желающих ждал киносеанс под открытым небом. Зрители увидели предпремьерный показ документального фильма о супермодели 60-х Твигги. В широкий прокат картина выйдет 24 сентября.
Автор композиции Кузнечик дорогой Наталья Бурдина на XIII Фестивале исторических садов в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Необычные спектакли и роскошные сады: главные культурные события августа
1 августа, 08:00
 
КультураНовости культурыМоскваАлсу (Алсу Абрамова)Анфиса Чехова"Русская медиагруппа"Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала