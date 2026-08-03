Регата Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве

Регата Radio Monte Carlo в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве

В Москве прошла IV Регата Radio Monte Carlo с участием звезд

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали медийные личности и представители бизнес-сообществ.

В соревнованиях участвовали 42 экипажа, победу в трех заездах одержали команды «Твигги», «На одной волне» и «Рассекающие волны».

После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, а вечером прошел предпремьерный показ документального фильма о супермодели 60-х Твигги.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве завершилась IV Регата Radio Monte Carlo, гостями которой стали многие медийные гости, а также представили бизнес-сообществ, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

К гонкам на парусниках присоединились известные киноактеры и светские персоны. Среди них — звезда сериала "Метод" Анна Ещенко, Алена Чехова ("В спорте только девушки"), а также "Мисс Россия 2009" Светлана Степанковская и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Участники соревнований разделились на команды, каждую из которых сопровождал квалифицированный капитан, и вышли на воду на яхтах класса J/70.

В этом году на старт вышли 42 экипажа. Победу в трех заездах одержали команды "Твигги", "На одной волне" и "Рассекающие волны".

С берега остальные гости увлеченно наблюдали за гонками и, конечно, выгуливали наряды в стиле круиз, который стал основным дресс-кодом события. Морские полоски, светлые тона и элегантные силуэты подчеркивали атмосферу спортивного праздника.

Площадка была оформлена аналогично: живые цветы, белоснежные паруса над акваторией, морская тематика в деталях интерьера.

После гонок состоялся концерт JONY и МАРФЫ, выступления которых стали ярким итогом дня, собрав всех гостей и участников Регаты в большом шатре.

А гостей собралось немало: Алсу, Анжелика и Кристина Каширины, Анастасия Гребенкина, Анна Невская, Анна Михайловская, Григорий Масленников, Георгий Рушев, Мария Гладких и многие другие.