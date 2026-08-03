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ФСБ показала кадры задержания иностранца, готовившего взрыв в Пятигорске - РИА Новости, 03.08.2026
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10:46 03.08.2026
ФСБ показала кадры задержания иностранца, готовившего взрыв в Пятигорске

ФСБ показала задержание иностранца, готовившего взрыв у прокуратуры в Пятигорске

© РИА НовостиЗадержание иностранца из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры
Задержание иностранца из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Задержание иностранца из Центральной Азии, который планировал взорвать здание прокуратуры
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦОС ФСБ опубликовал кадры задержания иностранца, планировавшего взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.
  • В пакетах, которые были у задержанного, обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры задержания иностранца, собиравшегося по указке кураторов из Сирии устроить взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.
Ранее в ФСБ рассказали, что оперативники задержали иностранца, который по указке кураторов из-за границы планировал взорвать здание прокуратуры в Пятигорске и затем вступить в ряды боевиков в Сирии.
На опубликованном видео показана сначала слежка за иностранцем в городе, а затем его задержание уже на проселочной дороге в частном секторе с двумя большими пакетами.
На кадрах сотрудники осмотрели пакеты и обнаружили в них компоненты самодельного взрывного устройства.
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