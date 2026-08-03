ФСБ показала кадры задержания иностранца, готовившего взрыв в Пятигорске

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦОС ФСБ опубликовал кадры задержания иностранца, планировавшего взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.

В пакетах, которые были у задержанного, обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры задержания иностранца, собиравшегося по указке кураторов из Сирии устроить взрыв у здания прокуратуры в Пятигорске.

Ранее в ФСБ рассказали, что оперативники задержали иностранца, который по указке кураторов из-за границы планировал взорвать здание прокуратуры в Пятигорске и затем вступить в ряды боевиков в Сирии.

На опубликованном видео показана сначала слежка за иностранцем в городе, а затем его задержание уже на проселочной дороге в частном секторе с двумя большими пакетами.