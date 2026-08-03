ПВО за день уничтожила 58 украинских дронов над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 58 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18