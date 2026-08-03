Путин: России нужны такие ребята, как участники "Сибирского характера"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент РФ Владимир Путин.

Котюков доложил Путину, что программа "Сибирский характер" показала серьезную эффективность. "Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти", - сообщил он.

"Такие нужны", - отреагировал глава государства. Губернатор согласился с президентом: "Именно такие и нужны".