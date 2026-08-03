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Путин: России нужны такие ребята, как участники "Сибирского характера" - РИА Новости, 03.08.2026
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18:59 03.08.2026
Путин: России нужны такие ребята, как участники "Сибирского характера"

Путин: России нужны такие люди, как участники программы "Сибирский характер"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
  • России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск.
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Котюков доложил Путину, что программа "Сибирский характер" показала серьезную эффективность. "Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти", - сообщил он.
"Такие нужны", - отреагировал глава государства. Губернатор согласился с президентом: "Именно такие и нужны".
Котюков добавил, что от участников поступает много идей и инициатив. "И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят: "Так не получается, мы по-другому предложим", - отметил он.
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ОбществоРоссияКрасноярский крайКрасноярскВладимир ПутинМихаил Котюков
 
 
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