Путин: России нужны такие ребята, как участники "Сибирского характера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
- России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. России нужны такие ребята, как участники программы подготовки управленческих кадров - бойцов СВО в Красноярском крае "Сибирский характер", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск.
Котюков доложил Путину, что программа "Сибирский характер" показала серьезную эффективность. "Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначения на муниципальном и краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти", - сообщил он.
"Такие нужны", - отреагировал глава государства. Губернатор согласился с президентом: "Именно такие и нужны".
Котюков добавил, что от участников поступает много идей и инициатив. "И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят: "Так не получается, мы по-другому предложим", - отметил он.