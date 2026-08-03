Призер "Большой перемены" назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин приехал на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске.

Приезд Путина стал неожиданным и приятным подарком для участников конкурса, рассказал один из победителей конкурса Марк Николаес.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске стал неожиданным и приятным подарком для участников, рассказал РИА Новости один из победителей конкурса Марк Николаес.

Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск . Он выступил на церемонии закрытия финала конкурса.

"Вообще не ожидал, это было очень приятным подарком, и это очень сильно запомнилось мне на всю жизнь", - поделился Николаес своими эмоциями от приезда Путина

Он добавил, что был рад личному приезду президента, а "впечатление было офигенным". Об этом событии он обещал рассказать своей семье, друзьям и одноклассникам.