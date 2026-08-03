Призер "Большой перемены" назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приехал на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске.
- Приезд Путина стал неожиданным и приятным подарком для участников конкурса, рассказал один из победителей конкурса Марк Николаес.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске стал неожиданным и приятным подарком для участников, рассказал РИА Новости один из победителей конкурса Марк Николаес.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Он выступил на церемонии закрытия финала конкурса.
"Вообще не ожидал, это было очень приятным подарком, и это очень сильно запомнилось мне на всю жизнь", - поделился Николаес своими эмоциями от приезда Путина.
Он добавил, что был рад личному приезду президента, а "впечатление было офигенным". Об этом событии он обещал рассказать своей семье, друзьям и одноклассникам.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.