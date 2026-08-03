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Призер "Большой перемены" назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом - РИА Новости, 03.08.2026
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18:35 03.08.2026
Призер "Большой перемены" назвал приезд Путина на финал конкурса сюрпризом

Призер "Большой перемены" назвал приезд Путина на финал в Красноярск сюрпризом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин приехал на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске.
  • Приезд Путина стал неожиданным и приятным подарком для участников конкурса, рассказал один из победителей конкурса Марк Николаес.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Приезд президента России Владимира Путина на финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске стал неожиданным и приятным подарком для участников, рассказал РИА Новости один из победителей конкурса Марк Николаес.
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Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Он выступил на церемонии закрытия финала конкурса.
"Вообще не ожидал, это было очень приятным подарком, и это очень сильно запомнилось мне на всю жизнь", - поделился Николаес своими эмоциями от приезда Путина.
Он добавил, что был рад личному приезду президента, а "впечатление было офигенным". Об этом событии он обещал рассказать своей семье, друзьям и одноклассникам.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
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