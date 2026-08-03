Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым

Путин призвал не останавливать работу по помощи семьям участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил о социальном сопровождении семей всех участников боевых действий и снижении количества проблемных вопросов.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать ни на секунду.

Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым . Глава региона доложил о работе по оказанию помощи семьям бойцов СВО, отметив, что Красноярский край ведет социальное сопровождение семей всех участников боевых действий. Котюков также отметил, что регулярно проводит встречи с близкими бойцов во время поездок по краю и в последнее время проблемных вопросов становится все меньше.

"Очень хорошо. Это надо продолжать. Стоит только остановиться на одну секунду - и регресс пойдет", - отреагировал Путин.