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Путин призвал не останавливать работу по помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 03.08.2026
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18:25 03.08.2026
Путин призвал не останавливать работу по помощи семьям участников СВО

Путин заявил, что помощь семьям бойцов СВО нельзя останавливать ни на секунду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать.
  • Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил о социальном сопровождении семей всех участников боевых действий и снижении количества проблемных вопросов.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать ни на секунду.
Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил о работе по оказанию помощи семьям бойцов СВО, отметив, что Красноярский край ведет социальное сопровождение семей всех участников боевых действий. Котюков также отметил, что регулярно проводит встречи с близкими бойцов во время поездок по краю и в последнее время проблемных вопросов становится все меньше.
"Очень хорошо. Это надо продолжать. Стоит только остановиться на одну секунду - и регресс пойдет", - отреагировал Путин.
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