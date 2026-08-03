Путин призвал не останавливать работу по помощи семьям участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать.
- Губернатор Красноярского края Михаил Котюков доложил о социальном сопровождении семей всех участников боевых действий и снижении количества проблемных вопросов.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям участников СВО нельзя останавливать ни на секунду.
Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил о работе по оказанию помощи семьям бойцов СВО, отметив, что Красноярский край ведет социальное сопровождение семей всех участников боевых действий. Котюков также отметил, что регулярно проводит встречи с близкими бойцов во время поездок по краю и в последнее время проблемных вопросов становится все меньше.
"Очень хорошо. Это надо продолжать. Стоит только остановиться на одну секунду - и регресс пойдет", - отреагировал Путин.
Ранее Путин прибыл в Красноярск. Глава государства пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" и принял участие в его церемонии закрытия.