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Путин освободил Ефимова от обязанностей спецпредставителя по Сирии - РИА Новости, 03.08.2026
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18:00 03.08.2026
Путин освободил Ефимова от обязанностей спецпредставителя по Сирии

Ефимова освободили от обязанностей представителя по развитию отношений с Сирией

© Фото : предоставлено пресс-службой посольства РФ в САРАлександр Ефимов
Александр Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой посольства РФ в САР
Александр Ефимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин освободил Александра Ефимова от обязанностей спецпредставителя президента России по развитию отношений с Сирией.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-посла России в Сирии Александра Ефимова от обязанностей спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с этой страной, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии, освободив от этих обязанностей Ефимова.
"Освободить Ефимова Александра Владимировича от обязанностей специального представителя Президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.
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