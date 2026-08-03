Путин освободил Ефимова от обязанностей спецпредставителя по Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин освободил Александра Ефимова от обязанностей спецпредставителя президента России по развитию отношений с Сирией.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил экс-посла России в Сирии Александра Ефимова от обязанностей спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с этой страной, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Ефимова Александра Владимировича от обязанностей специального представителя Президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.
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