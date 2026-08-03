Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. 3 августа 2026

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. 3 августа 2026

Путин рассчитывает на запуск метро в Красноярске "в наши времена"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, на которой обсуждалось строительство метро в Красноярске.

Михаил Котюков доложил, что за последние полтора года в строительстве метро в Красноярске сделано больше, чем за предыдущие 30 лет, и что уже проложено более 10 километров подземных тоннелей.

Владимир Путин выразил надежду на завершение проекта строительства метро в Красноярске в обозримом будущем и отметил необходимость решения вопросов, связанных с определением стоимости работ.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, начавшееся более 30 лет назад, завершится "в наши времена".

Президент в понедельник провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым в рамках рабочей поездки в Красноярск. Глава региона доложил об основных инфраструктурных проектах, в том числе рассказал о ходе строительства метро в Красноярске. По его словам, за последние полтора года в этой части сделано больше, чем за прошедшие 30 лет с момента начала проекта.

"Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше 10 километров подземных тоннелей", - отметил Котюков.

"Надо, чтобы он (проект - ред.) закончился в наши времена", - отреагировал Путин, улыбнувшись.

Глава региона заверил, что власти стараются это сделать. Он отметил, что определенные сложности есть, но к настоящему моменту полностью разработана проектная документация и получено заключение государственной экспертизы.

"С деньгами надо разобраться. Не с их выделением, деньги-то есть. Вопрос в определении стоимости со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы", - заявил Путин.