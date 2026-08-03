Путин сменил посла России в Сирии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии.
- Александр Ефимов освобожден от обязанностей посла РФ в Сирии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в тексте указа.
Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Александра Ефимова.