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Путин сменил посла России в Сирии - РИА Новости, 03.08.2026
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17:37 03.08.2026 (обновлено: 17:47 03.08.2026)
Путин сменил посла России в Сирии

Путин назначил послом в Сирии Дмитрия Догадкина

© Фото : МИД РоссииДмитрий Догадкин
Дмитрий Догадкин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : МИД России
Дмитрий Догадкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии.
  • Александр Ефимов освобожден от обязанностей посла РФ в Сирии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Догадкина новым послом России в Сирии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Догадкин в июле был освобожден от обязанностей посла РФ в Катаре.
"Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в тексте указа.
Другим указом глава государства освободил от этих обязанностей Александра Ефимова.
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