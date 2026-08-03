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Путин встретился с главой Красноярского края Котюковым - РИА Новости, 03.08.2026
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16:51 03.08.2026 (обновлено: 17:51 03.08.2026)

Путин встретился с главой Красноярского края Котюковым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с главой Красноярского края Михаилом Котюковым.
  • Президент выступил на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" и пообщался с его финалистами.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой Красноярского края Михаилом Котюковым.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Президент выступил на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена", который проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета, и пообщался с его финалистами.
Последний раз Путин и Котюков встречались на заседании Государственного совета в декабре 2025 года. Глава Красноярского края доложил президенту о работе по подготовке кадров в сфере технологического лидерства - Котюков возглавляет профильную комиссию Госсовета.
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Красноярский крайВладимир ПутинРоссияКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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