Путин пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске.

Учащиеся из разных регионов рассказали президенту о своих проектах и успехах.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала конкурса и пообщался с победителями - представителями треков "Большой перемены".

Учащиеся из разных регионов России рассказали Путину о своих проектах, об успехах, которых они достигли.

Президент с интересом слушал ребят, уточняя их дальнейшие планы. Один из участников рассказал, что поступает в Президентскую академию на производственный менеджмент, и сегодня ждет приказ о зачислении.

Другой участник встречи, пригласив президента в свою республику Бурятию, рассказал о соревнованиях по дзюдо и самбо, в которых он принимал участие, и спросил у Путина, как он настраивает себя на победу.

"Победа - это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа", - сказал Путин.