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Путин пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 03.08.2026
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16:37 03.08.2026 (обновлено: 20:23 03.08.2026)
Путин пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Путин: самая большая победа — это когда ты преодолеваешь самого себя

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске.
  • Учащиеся из разных регионов рассказали президенту о своих проектах и успехах.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Красноярске пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".
Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала конкурса и пообщался с победителями - представителями треков "Большой перемены".
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Учащиеся из разных регионов России рассказали Путину о своих проектах, об успехах, которых они достигли.
Президент с интересом слушал ребят, уточняя их дальнейшие планы. Один из участников рассказал, что поступает в Президентскую академию на производственный менеджмент, и сегодня ждет приказ о зачислении.
Другой участник встречи, пригласив президента в свою республику Бурятию, рассказал о соревнованиях по дзюдо и самбо, в которых он принимал участие, и спросил у Путина, как он настраивает себя на победу.
"Победа - это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа", - сказал Путин.
Конкурс "Большая перемена" впервые проводится в Красноярске, в финалах 7-го сезона приняли участие ученики 5-7-х классов и старшеклассники из-за рубежа.
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