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Финалисты "Большой перемены" проводили Путина традиционным девизом - РИА Новости, 03.08.2026
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16:36 03.08.2026
Финалисты "Большой перемены" проводили Путина традиционным девизом

Финалисты конкурса "Большая перемена" проводили Путина традиционным девизом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
  • Финалисты конкурса вместе с ведущим произнесли девиз: «Спасибо — для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!».
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена" проводили президента РФ Владимира Путина традиционным девизом.
Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
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"Владимир Владимирович, у нас есть "большепеременовская" традиция, без которой мы не можем вас отпустить. Итак, друзья, по нашему!" - объявил ведущий церемонии.
После этого финалисты вместе с ведущим хором произнесли девиз конкурса: "Спасибо - для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!"
В заключение Путин пожал руку ведущему и двум участникам конкурса, а затем помахал залу.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
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