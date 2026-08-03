Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Финалисты конкурса вместе с ведущим произнесли девиз: «Спасибо — для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!».

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена" проводили президента РФ Владимира Путина традиционным девизом.

Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Владимир Владимирович, у нас есть "большепеременовская" традиция, без которой мы не можем вас отпустить. Итак, друзья, по нашему!" - объявил ведущий церемонии.

После этого финалисты вместе с ведущим хором произнесли девиз конкурса: "Спасибо - для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!"

В заключение Путин пожал руку ведущему и двум участникам конкурса, а затем помахал залу.