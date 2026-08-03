Финалисты "Большой перемены" проводили Путина традиционным девизом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
- Финалисты конкурса вместе с ведущим произнесли девиз: «Спасибо — для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!».
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена" проводили президента РФ Владимира Путина традиционным девизом.
Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Владимир Владимирович, у нас есть "большепеременовская" традиция, без которой мы не можем вас отпустить. Итак, друзья, по нашему!" - объявил ведущий церемонии.
После этого финалисты вместе с ведущим хором произнесли девиз конкурса: "Спасибо - для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!"
В заключение Путин пожал руку ведущему и двум участникам конкурса, а затем помахал залу.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.