Путин вернул два футбольных паса на финале «Большой перемены» в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, передает корреспондент РИА Новости.

Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.