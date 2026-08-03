Путин вернул два футбольных паса на финале «Большой перемены» в Красноярске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске.
- «Большая перемена» — самый масштабный проект для талантливых детей и подростков, в котором предусмотрены 12 направлений-вызовов.
- Победителями конкурса станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, передает корреспондент РИА Новости.
Участники финала "Большой перемены", собравшиеся в зале, встретили президента овациями.
Когда Путин вышел на сцену, один из юных соведущих церемонии Денис дал пас в сторону президента. Глава государства обменялся с ведущим двумя футбольными пасами. После этого Путин поприветствовал всех собравшихся на церемонии.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.
Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.