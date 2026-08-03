Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске

Более семи миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе «Большая перемена».

Многие участники «Большой перемены» стали студентами ведущих вузов России, а также занялись собственным творчеством и созданием сайтов и платформ.

В конкурсе «Большая перемена» предусмотрено 12 направлений, победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие - только представьте себе - более 7 миллионов человек", - сказал Путин в ходе церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Глава государства отметил, что многие из участников "Большой перемены" стали студентами ведущих высших учебных заведений России , некоторые занялись собственным творчеством, создали свои сайты и платформы, кто-то из участников работает в искусстве.

"В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это", - добавил Путин, обращаясь к залу.

Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.