Более семи миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе «Большая перемена».
- Многие участники «Большой перемены» стали студентами ведущих вузов России, а также занялись собственным творчеством и созданием сайтов и платформ.
- В конкурсе «Большая перемена» предусмотрено 12 направлений, победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие - только представьте себе - более 7 миллионов человек", - сказал Путин в ходе церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Глава государства отметил, что многие из участников "Большой перемены" стали студентами ведущих высших учебных заведений России, некоторые занялись собственным творчеством, создали свои сайты и платформы, кто-то из участников работает в искусстве.
"В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это", - добавил Путин, обращаясь к залу.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.
Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.