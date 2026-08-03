Рейтинг@Mail.ru
Более семи миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена" - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 03.08.2026
Более семи миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Путин: более 7 млн человек приняли участие в конкурсе «Большая перемена»

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе «Большая перемена».
  • Многие участники «Большой перемены» стали студентами ведущих вузов России, а также занялись собственным творчеством и созданием сайтов и платформ.
  • В конкурсе «Большая перемена» предусмотрено 12 направлений, победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Более 7 миллионов человек приняли участие в конкурсе "Большая перемена", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие - только представьте себе - более 7 миллионов человек", - сказал Путин в ходе церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Путин назвал Красноярск географическим центром России
Вчера, 16:17
Глава государства отметил, что многие из участников "Большой перемены" стали студентами ведущих высших учебных заведений России, некоторые занялись собственным творчеством, создали свои сайты и платформы, кто-то из участников работает в искусстве.
"В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это", - добавил Путин, обращаясь к залу.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.
Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Финалисты конкурса "Большая перемена" встретили Путина овациями
Вчера, 16:16
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала