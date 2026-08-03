Путин выступил на церемонии закрытия конкурса "Большая перемена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на церемонии закрытия "Большой перемены" поблагодарил школьников за участие и пожелал им удачи.
- Многие из конкурсантов стали студентами ведущих российских вузов.
КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии закрытия "Большой перемены" в Красноярске поблагодарил школьников за участие и пожелал им удачи.
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"За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более семи миллионов человек", — сказал президент.
Он отметил, что многие из конкурсантов стали студентами ведущих российских вузов. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы, кто-то работает в области искусства.
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"В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса. Поблагодарим их за это", — добавил Путин, обращаясь к залу.
Президент также пообщался с финалистами конкурса. Они рассказали ему о своих работах и достижениях.
Позднее Путин встретился с главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Тот рассказал, что готовность метро в столице региона составляет 33 процента. Кроме того, в аэропорту Красноярска начнут проектировать вторую взлетно-посадочную полосу в рамках федеральной концессии.
"Большая перемена" — самый масштабный проект для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами": от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.