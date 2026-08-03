Финалисты конкурса "Большая перемена" встретили Путина овациями

"Здравствуйте, дорогие мои, добрый день! Спасибо. Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России", — сказал глава государства в ходе церемонии.