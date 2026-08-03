Финалисты конкурса "Большая перемена" встретили Путина овациями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Ввсероссийского конкурса "Большая перемена".
- Финалисты конкурса встретили президента овациями и позже скандировали его имя.
- "Большая перемена" — это масштабный проект для талантливых детей и подростков, в котором предусмотрены 12 направлений и победителями станут 300 школьников, они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг — РИА Новости. Финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена" встретили президента России Владимира Путина овациями, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала конкурса "Большая перемена".
"Здравствуйте, дорогие мои, добрый день! Спасибо. Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России", — сказал глава государства в ходе церемонии.
Позже в ходе речи президента финалисты начали скандировать: "Путин".
Конкурс "Большая перемена" — самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами", — от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить свои новаторские проекты, победителями конкурса станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
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31 июля 2025, 22:57