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Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 03.08.2026
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16:04 03.08.2026 (обновлено: 16:25 03.08.2026)

Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса "Большая перемена"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске. 3 августа 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса "Большая перемена".
  • Победителями конкурса станут 300 учеников 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Церемония закрытия финала конкурса "Большая перемена" проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для детей и подростков в России. В конкурсе предусмотрены 12 направлений ("вызовов") - от науки и технологий до искусства и творчества.
Победителями конкурса станут 300 учеников 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Отдельно приз в 100 тысяч рублей, а также возможность пройти просветительскую программу от партнеров "Большой перемены" получают педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди школьников.
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КрасноярскВладимир ПутинРоссияСибирский федеральный университет
 
 
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