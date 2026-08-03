Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса "Большая перемена"

Победителями конкурса станут 300 учеников 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Отдельно приз в 100 тысяч рублей, а также возможность пройти просветительскую программу от партнеров "Большой перемены" получают педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди школьников.