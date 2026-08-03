Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса "Большая перемена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса "Большая перемена".
- Победителями конкурса станут 300 учеников 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Церемония закрытия финала конкурса "Большая перемена" проходит на площадке кампуса Сибирского федерального университета.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для детей и подростков в России. В конкурсе предусмотрены 12 направлений ("вызовов") - от науки и технологий до искусства и творчества.
Победителями конкурса станут 300 учеников 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию. Отдельно приз в 100 тысяч рублей, а также возможность пройти просветительскую программу от партнеров "Большой перемены" получают педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди школьников.
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