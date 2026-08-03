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СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине - РИА Новости, 03.08.2026
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15:33 03.08.2026 (обновлено: 19:45 03.08.2026)
СМИ забили тревогу после жесткого заявления Путина об Украине

Sohu: Зеленский не уверен, сможет ли Украина сохранить западные территории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Sohu пишет, что заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность.
  • Украина понесла огромные потери молодого населения, имеет внушительные долги перед западными странами и переживает внутренний раскол в среде элиты.
  • Владимир Зеленский производит кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет Sohu.
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"Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории", — говорится в публикации.
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Отмечается, что главной проблемой Украины остаются разногласия внутри элит. Глава киевского режима попытался уладить их с помощью отставки министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Александра Сырского, однако украинцы вышли на улицы в знак протеста.
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"Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол", — резюмируется в статье.
На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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