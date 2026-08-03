Краткий пересказ от РИА ИИ
- Sohu пишет, что заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность.
- Украина понесла огромные потери молодого населения, имеет внушительные долги перед западными странами и переживает внутренний раскол в среде элиты.
- Владимир Зеленский производит кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность, пишет Sohu.
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"Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории", — говорится в публикации.
Отмечается, что главной проблемой Украины остаются разногласия внутри элит. Глава киевского режима попытался уладить их с помощью отставки министра обороны Михаила Федорова и главнокомандующего Александра Сырского, однако украинцы вышли на улицы в знак протеста.
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"Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол", — резюмируется в статье.
На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.
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