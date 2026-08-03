"Украина понесла огромные потери молодого населения и имеет внушительные долги перед западными странами. После окончания конфликта даже сам Владимир Зеленский не уверен, сможет ли ослабленная страна сохранить западные территории", — говорится в публикации.

"Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол", — резюмируется в статье.

На встрече с российскими военным в День ВМФ президент выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли. По его мнению, территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии.