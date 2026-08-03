Путин назвал Красноярск географическим центром России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
- Президент отметил, что Красноярск является географическим центром России.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание финалистов конкурса "Большая перемена" на то, что Красноярск является географическим центром России.
Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это - географический центр нашей огромной страны. Красноярск - это географический центр России", - сказал Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Президент также отметил, что Красноярск является крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.
Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"
31 июля 2025, 22:57