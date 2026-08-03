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Путин назвал Красноярск географическим центром России - РИА Новости, 03.08.2026
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16:17 03.08.2026

Путин назвал Красноярск географическим центром России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса Большая перемена в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
  • Президент отметил, что Красноярск является географическим центром России.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание финалистов конкурса "Большая перемена" на то, что Красноярск является географическим центром России.
Путин в понедельник принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
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"Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это - географический центр нашей огромной страны. Красноярск - это географический центр России", - сказал Путин на церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Президент также отметил, что Красноярск является крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.
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КрасноярскВладимир ПутинРоссия
 
 
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