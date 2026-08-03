Психолог объяснила, почему люди могут слышать одну и ту же фразу по-разному

Краткий пересказ от РИА ИИ Мозг стремится наполнить неразборчивую акустическую волну смыслом или шаблоном, сообщила доктор психологических наук Вера Никишина.

Из-за этого люди могут слышать одну и ту же фразу по-разному.

С точки зрения эволюции заблуждение мозга оправдано, так как помогало древним людям выживать во внешней опасной среде.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Люди могут слышать одну и ту же фразу по-разному, так мозг стремится наполнить неразборчивую акустическую волну смыслом или шаблоном, сообщила РИА Новости доктор психологических наук, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с детской игрушкой в виде пианино, при нажатие на которое голосом Чебурашки произносится неразборчивая фраза. Ролик вызвал много споров из-за разной интерпретации того, что говорит персонаж. Одни люди слышали "ты где?", другой половине мерещилось - "это не я!".

"Никакого реального звука не существует, есть акустические волны разной длины, которые наш слуховой аппарат преобразует в нервные импульсы. Задача мозга максимально быстро интерпретировать эти сигналы, а иногда наполнить их смысловыми шаблонами, а иногда и ошибками. Фраза из пианино – это тоже шум. И наш мозг стремится в этом шуме распознать какой-то ориентир", - сказала Никишина

Она добавила, что мозг не хочет оставлять звук бессмысленным, поскольку это слишком ресурсозатратно. Он начинает перебирать наиболее вероятные варианты услышанного.

"Если вы пройдетесь по страничкам интернета, то вы обратите внимание на то, что первые слушатели, которые пытались распознать этот шум, и у которых не было подсказки, они слышали в этом шуме значительно больше вариантов, нежели чем те два, которые сейчас предлагаются", - подчеркнула психолог.

По ее словам, то, что мозг вводит слушателя в заблуждение, абсолютно оправдано с точки зрения эволюции. Древним людям это помогало выжить во внешней опасной среде. Так, шелест листьев мог приниматься за шаги хищника, безопаснее в такой ситуации было скрыться, чем не придать значения угрозе и подвергнуть себя смертельной опасности.