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В Приморье из-за ливней подтопило 16 домов - РИА Новости, 03.08.2026
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04:41 03.08.2026
В Приморье из-за ливней подтопило 16 домов

В Приморье из-за ливней подтопило 16 домов и 182 участка

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье подтопило 16 домов и 182 приусадебных участка в результате ливней.
  • Из-за сильных дождей в регионе также произошло нарушение электроснабжения и транспортного сообщения, а в Михайловском и Шкотовском округах обрушились два моста.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Шестнадцать домов и 182 участка подтопило в Приморье в результате ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"На контроле ликвидация последствий прохождения комплекса опасных явлений: нарушение электроснабжения в Анучинском округе, затопление 16 жилых домов в муниципальном округе Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участков в четырех муниципалитетах края, нарушение транспортного сообщения в семи округах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на реках региона продолжается прохождение дождевых паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,7-2,2 метра, на реке Спасовка - до четырех метров.
В Приморье 1-2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах.
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