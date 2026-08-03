Самолет и два вертолета отправятся на поиски пропавшего в Приангарье борта

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет "Cessna 182", который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.

Для поиска пропавшего самолета из Якутии направится самолет, а утром к поиску подключатся два вертолета.

ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Самолет отправится из Якутии для поисков борта, пропавшего в Приангарье, утром к поиску подключатся два вертолета, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 (15.50 мск), откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13.58 (08.58 мск).

"В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся 2 вертолета", - написал Кобзев в "Максе"