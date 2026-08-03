Объемы поставок оружия Украине из США упали в пять раз со времен Байдена

Краткий пересказ от РИА ИИ Объемы военной помощи Украине со стороны США в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.

После смены администрации новые поставки из запасов Пентагона прекратились, а снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам.

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Американские поставки оружия на Украину в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, подсчитало РИА Новости на основе отчета для конгресса.

С марта 2022-го по декабрь 2024-го Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,4 миллиарда долларов. В эту сумму вошли 32,25 миллиарда на грузы из запасов Пентагона и еще 11,15 миллиарда — на выплаты оборонным предприятиям по программе USAI .

Таким образом, за 34 месяца среднемесячная стоимость поставок при прошлой администрации составляла около 1,28 миллиарда долларов.

После смены власти в Белом доме новые поставки из арсеналов Министерства войны прекратились. О последнем таком пакете объявили 9 января 2025 года, и с тех пор снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам USAI.

В первом квартале 2026-го подрядчикам выплатили 797 миллионов долларов — около 266 миллионов в месяц. Таким образом, среднемесячный показатель оказался почти в пять раз ниже уровня периода при Байдене.