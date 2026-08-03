Посольство в Таиланде помогает семье Назимовых с оформлением документов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Таиланде оказывает семье убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых содействие в оформлении документов.
- Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля, позже были арестованы подозреваемые, граждане Таиланда.
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде оказывает семье убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых содействие в оформлении документов, необходимых для следственных действий и для судебного процесса над обвиняемыми в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник глава российской дипмиссии в Таиланде Евгений Томихин.
"Сейчас осуществляются необходимые в такой ситуации процедуры: опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства. Оказываем необходимое содействие семье - помогаем оперативно оформлять документы", - сказал агентству посол.