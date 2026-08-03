Посольство в Таиланде помогает семье Назимовых с оформлением документов

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде оказывает семье убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых содействие в оформлении документов, необходимых для следственных действий и для судебного процесса над обвиняемыми в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник глава российской дипмиссии в Таиланде Евгений Томихин.