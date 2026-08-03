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Посольство в Таиланде помогает семье Назимовых с оформлением документов - РИА Новости, 03.08.2026
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19:06 03.08.2026 (обновлено: 19:07 03.08.2026)
Посольство в Таиланде помогает семье Назимовых с оформлением документов

Посольство в Таиланде помогает семье убитых Назимовых с оформлением документов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве ТаиландЗдание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Таиланде оказывает семье убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых содействие в оформлении документов.
  • Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля, позже были арестованы подозреваемые, граждане Таиланда.
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде оказывает семье убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых содействие в оформлении документов, необходимых для следственных действий и для судебного процесса над обвиняемыми в убийстве, сообщил РИА Новости в понедельник глава российской дипмиссии в Таиланде Евгений Томихин.
"Сейчас осуществляются необходимые в такой ситуации процедуры: опознание, оформление документов, в том числе по линии посольства. Оказываем необходимое содействие семье - помогаем оперативно оформлять документы", - сказал агентству посол.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, граждане Таиланда. Они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Вчера, 08:21
 
В миреТаиландПаттайяРоссияУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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