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Путин назначил нового посла в Конго - РИА Новости, 03.08.2026
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17:49 03.08.2026 (обновлено: 17:57 03.08.2026)
Путин назначил нового посла в Конго

Путин назначил Дмитрия Корепанова новым послом России в Конго

© Фото : МИД РоссииДмитрий Корепанов
Дмитрий Корепанов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : МИД России
Дмитрий Корепанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Корепанов назначен новым послом в Конго.
  • Ильяс Искандаров освобожден от должности посла в Конго.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Корепанова новым послом РФ в Конго, освободив от этих обязанностей Ильяса Искандарова, соответствующие указы размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Корепанова Дмитрия Гениевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Конго", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Ильяса Искандарова.
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