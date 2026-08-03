Путин назначил нового посла в Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Корепанов назначен новым послом в Конго.
- Ильяс Искандаров освобожден от должности посла в Конго.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Корепанова новым послом РФ в Конго, освободив от этих обязанностей Ильяса Искандарова, соответствующие указы размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Корепанова Дмитрия Гениевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Конго", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Ильяса Искандарова.
Путин назначил посла России в Республике Фиджи
31 октября 2025, 16:29