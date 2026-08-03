В ПАО "Яковлев" рассказали о готовности самолетов SJ-100

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На производственном центре филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае находится 27 самолетов SJ-100 в разной степени готовности.
- Шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%, всего производится 42 самолета.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - РИА Новости. Около 30 самолетов SJ-100, которые производят на филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности, сообщил РИА Новости директор производственного центра предприятия Егор Попов.
"У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов (SJ-100 - ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время", - сообщил Попов.
По его словам, в настоящее время шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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