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В ПАО "Яковлев" рассказали о готовности самолетов SJ-100 - РИА Новости, 03.08.2026
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09:33 03.08.2026
В ПАО "Яковлев" рассказали о готовности самолетов SJ-100

Попов: около 30 самолетов SJ-100 находятся в разной степени готовности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСамолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском
Самолет Суперджет-100 с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На производственном центре филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае находится 27 самолетов SJ-100 в разной степени готовности.
  • Шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%, всего производится 42 самолета.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - РИА Новости. Около 30 самолетов SJ-100, которые производят на филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности, сообщил РИА Новости директор производственного центра предприятия Егор Попов.
"У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов (SJ-100 - ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время", - сообщил Попов.
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