В ПАО "Яковлев" рассказали о готовности самолетов SJ-100

Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Архивное фото

Самолет "Суперджет-100" с двигателями ПД-8 в ангаре Лётно-исследовательского института имени Громова в Жуковском

Краткий пересказ от РИА ИИ На производственном центре филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае находится 27 самолетов SJ-100 в разной степени готовности.

Шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%, всего производится 42 самолета.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - РИА Новости. Около 30 самолетов SJ-100, которые производят на филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности, сообщил РИА Новости директор производственного центра предприятия Егор Попов.

"У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов ( SJ-100 - ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время", - сообщил Попов.

По его словам, в настоящее время шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%.