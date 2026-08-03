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Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 03.08.2026
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20:33 03.08.2026
Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой

Польша подняла истребители из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой

© Фото : U.S. NavyИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : U.S. Navy
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой.
  • Самолет Ил-20 не нарушал польское воздушное пространство.
  • Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.
"В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он признал, что нарушения воздушной границы Польши не произошло. Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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