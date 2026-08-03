Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой.

Самолет Ил-20 не нарушал польское воздушное пространство.

Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.

"В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-2 0", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х

При этом он признал, что нарушения воздушной границы Польши не произошло. Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.