Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой.
- Самолет Ил-20 не нарушал польское воздушное пространство.
- Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.
"В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он признал, что нарушения воздушной границы Польши не произошло. Польский министр утверждает, что российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.